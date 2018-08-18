〈北部〉宜科出租率僅6％ 議員批「蚊子園區」

2018-08-18

籌設13年 僅8家廠商進駐營運

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣議會昨前往宜蘭科學園區考察，宜科籌設至今已十三年，議員批評廠商進駐不理想，乏人問津淪為「蚊子園區」。管理單位新竹科學工業園區管理局回應，在污染總量不變情況下，八月底有機會開放園區產業類別與量產，提高進駐意願，二期標準廠房也在籌設，預計二○二一年完成，這些新作為應能帶動宜科發展。

宜蘭科學園區二○○五年籌設，占地七十．八公頃，可建廠用地三十四．八二公頃，現僅出租約兩公頃，出租率僅六％，是竹科管轄的科學園區中比率最低；另，目前核准十六家廠商進駐，但只有八家進駐營運。

竹科表示，廠商考量承租土地建廠須投入大筆費用，成本過高，因此希望園區提供標準廠房承租，一期標準廠房早已完成，可租用面積約兩千坪，提供二十五至兩百坪等四種廠房規格出租，合計二十八個單元，現已出租十九個單元，出租率六十八％。

宜科因園區環評規定，要求廠商不得從事量產行為，進駐廠商類別目前也只開放通訊知識、數位內容及研發相關產業，多數廠商興趣缺缺。

已提案開放產業類別與量產

宜蘭縣議員黃定和、陳鴻禧、陳漢鍾、林岳賢及林錫明等，昨偕同縣府、竹科理局人員到宜科視察。林錫明表示，園區籌設至今仍空蕩蕩，嚴重影響地方發展，更對不起當初被徵收土地的地主，縣府與竹科管理局應該更積極招商。

林岳賢也說，科學園區投入好幾十億元的經費與資源，而今仍淪為「蚊子園區」，竹科管理局應該思考，是否開放高科技以外產業進駐。

二期標準廠房 將斥資3億

「高科技園區定位不會改變！」竹科管理局副局長許增如說，為活化園區，管理局已規劃環評變更，在總污染量不變情況下，讓園區開放生物科技、精密機械、通訊、光電元件材料系統及綠能五種產業類別，並允諾可從事量產，建議案已送科技部，最快八月底可審查通過，屆時應可大幅提高廠商進駐意願。

許增如也指出，很多廠商不願自建廠房，一期廠房已快飽和，管理局已在規劃二期標準廠房興建，將斥資三億元，預計二○二一年完成。