〈北部〉「桃園77藝文町」試營運 千人搶「鮮」遊

2018-08-18

警察局日式宿舍群活化

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕期待已久的「桃園77藝文町」昨天起試營運！被登錄為歷史建築的桃園警察局日式宿舍群，去年十月底完成整修，陸續進駐咖啡廳、手作坊等，變身為「桃園77藝文町」，昨逢七夕情人節，吸引近千人搶「鮮」參觀，各個角落都可見民眾駐足拍照、打卡。

距火車站步行僅5分鐘

位於桃園區中正路七十七巷的「桃園77藝文町」，距離桃園火車站步行僅需五分鐘，前身為日治時期官署宿舍，占地三二五○平方公尺，不僅是桃園少數保留完整的宿舍群，也見證桃園市街的發展脈絡，閒置十多年後，市府投入七千五百萬餘元進行活化，歷經二期修復工程、調查研究與促參規劃等，採OT（Operation Transfer，政府出資興建、民間機構營運）方式營運。

園區內四棟建築分別規劃為展演工坊「六藝展覽館」、文創食堂「大正九年」供應無菜單料理、手作教室及咖啡廳「come true coffee」，戶外有開放式的祈福亭及廣場，可辦草地音樂會、提供街頭藝人展演空間。

免費入園 試營運無公休

桃園77藝文町藝術總監張惠鈴表示，園區採免費入園，試營運期間上午十一點至晚上十點開放，無公休，九月中旬正式營運後，每週一休園，文創食堂及咖啡廳正常營運，九月至十一月推出「印象桃園」、「草地辦趴音樂會」及「警察大人說故事」常設展。

從台北到桃園訪友的廿歲陳姓女大生直讚：「日式建築很美很好拍！」正式營運後可望成為桃園打卡新熱點。