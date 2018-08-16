〈中部〉（台中）辦花博卡到公所 9/3起隨辦隨領

2018-08-16

〔記者張菁雅／台中報導〕距離台中花博開幕只剩七十九天，為方便市民申辦花博卡，九月三日起開放各區公所可臨櫃辦卡，市民攜帶身分證，隨到隨辦並領卡。

優惠1日免費 逾半市民未辦

台中花博卡僅限市民申請，目前花博卡申請量超過一百一十萬張，創下全國申辦單一記名票卡最快達成百萬張的紀錄。不過，以台中市人口數達兩百七十九萬多人來看，還有一半以上的市民尚未申辦花博卡。

憑身分證申請 也可委託辦理

交通局長王義川表示，為了讓市民就近申請，經協調各區公所人力，並同步裝設製卡電腦設備，自九月三日起，攜帶設籍台中市的身分證，即可前往各區公所臨櫃申辦花博卡，隨到隨辦並領卡；如不便親自申請，也可事先填妥花博卡申請同意書，連同個人身分證，委託親友（受託人也須出示身分證）至區公所申辦。

王義川也提醒市民，若申請人未滿廿歲，須經法定代理人同意，並請法定代理人於花博卡申請同意書親自簽名後，攜帶設籍台中市的身分證，始得辦理。此外，如於六月廿日前申請，至今仍未拿到花博卡，可向交通局或戶籍所在地公所確認申請進度。

交通局指出，花博卡好康很多，在十一月三日至明年四月廿四日花博展出期間，市民憑花博卡可享一日免費參觀花博園區，且當日不限次數的專屬優惠，之後再入園也有半價優待；另外，包括搭乘台中市公車十公里免費、九月一日起台中公有停車場停車費五折，以及肯德基、必勝客、心之芳庭、歐都納等超過兩千家花博特約商店的折扣，呼籲還未申辦的市民儘早申請，早日享受各項便利與優惠措施。