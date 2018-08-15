〈南部〉市區房價每坪十幾萬? 不動產公會：不實說法

2018-08-15

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市區新房每坪十幾萬買得到？高雄市不動產開發商業公會予以駁斥，強調這是「唱衰高雄的不實說法」，高雄市區新屋，每坪約三十萬元上下。

新屋每坪約三十萬 別「唱衰高雄」

最近網路流傳一篇「高雄市區新屋每坪只有十幾萬」的文章，藉以凸顯南北差距，暗批高雄市在民進黨長期執政下，房價遙遙落後雙北。

一些民眾紛紛打電話向建商詢問，每坪十幾萬的新屋在哪？高雄市不動產開發商業公會理事長張永義相當不滿，他強調這是「唱衰高雄的不實說法」，高雄市房價近年穩定合理上漲，市中心新屋每坪約三十萬元上下，「十幾萬去哪買？」

張永義強調，目前高雄市要買到每坪十幾萬的新屋，要往郊區的楠梓、小港、大寮、仁武、橋頭、岡山等地尋找，連市區外圍的民族路附近，每坪也要二十三萬，鳳山澄清路每坪更達二十五萬。

張永義說，最近全台各地不動產公會理事長來高雄，感嘆雙北、桃園、新竹甚至台中等地的房價，近來紛紛降價求售，但原因是這些地方的房價漲幅太高。

張永義表示，高雄房價這十年來是「穩定合理的慢慢漲」，例如楠梓區從每坪八萬元，逐年慢慢漲到十五至十七萬，因此不可能大幅回跌。

建商申報開工戶數 創十年新高

建商對高雄房市普遍樂觀，據統計，今年一至七月，高雄市新屋申報開工戶數達六四八七戶，比去年同期的二二九七戶大幅增加，預估全年可達一萬一千戶，創下近十年來新高。

張永義說，隨著高雄市重大交通工程陸續到位，預估這一、二年的房市是「量增、價持平」，他也呼籲建商能控制新屋數量，建案地點勿過度集中在某些區域。

高雄市地政局指出，近年來高雄多項公共建設，帶來房市利多，從這幾季的開發區土地標售來看，建商積極搶標，顯示業者仍看好未來高雄房市。