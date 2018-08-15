〈北部〉宜縣議會考察興中國中 華德福缺席挨批

2018-08-15

藐視議會 議員不滿僅一紙聲明

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣府欲將興中國中校舍借給華德福實驗高中使用，爭議未歇；縣議會昨下鄉考察，首站就選興中，由於華德福未派員出席，現場吵成一團。縣議員陳鴻禧、黃定和批華德福「藐視議會」；副議長林棋山認為，校園是公共資源，興中應該思考如何強壯，大家才會支持。縣府表示，考察意見會向縣長報告。華德福則說，尊重議會及縣府會勘決議。

興中國中原為十五班規模 的學校，受少子化衝擊，目前僅剩六班規模，為活化校舍空間，縣府擬收回該校行政大樓二、三樓，轉借給華德福使用，解決該校教室不足問題，此舉引起興中家長及老師反彈，抨擊縣府如同強占校舍。縣府九日行文興中，要求十五日盤點餘裕教室報府，並在廿日前清空，全案似已箭在弦上。

尊重決議 華德福：無權表示意見

縣議會昨到興中考察，也邀華德福派員參加，但華德福僅由教育處代發聲明。華德福指出，他們已將第二校區基本需求量報給縣府，請縣府評斷適合發展空間，在未收到縣府函示前，無權表示意見，為避免誤解造成更大對立，因此不予列席，尊重議會及縣府會勘後決議。

華德福的聲明引起議員不滿，縣議員陳鴻禧、黃定和質疑，華德福是公辦民營學校，也受縣府補助，議會行文要他們列席，卻以一紙聲明缺席，如同「藐視議會」。黃還酸說：「華德福不來，顯然不想要校舍，縣府是熱臉貼人冷屁股」，不如讓興中維持原狀，縣府公文是要強取興中應予撤回。

盤點餘裕 縣府要求校方今呈報

不過，副議長林棋山認為，興中不喜歡人家參一腳，但「不是你說的算」，校園是公共資源，校方應該思考如何強壯，大家才會支持；縣議員邱嘉進則說，餘裕空間認定要有一致標準，讓各單位都能共享資源，同時專案解決華德福校舍不足問題。

興中教室量體共有卅九間，縣府認為有餘裕空間可供利用，縣府秘書長邵治綺解釋，面對少子化問題，公共空間本就要共享，會將考察意見記錄後向縣長報告；縣府是依「宜蘭縣縣有財產自治條例」發文學校，校方有責任回文才能做後續管理。

學校表示，在不影響學生學習權益下，最多僅能清出三間教室供縣府利用，達不到十五間的要求。