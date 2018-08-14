〈中部〉持悠遊卡、一卡通搭台鐵 10月起轉乘公車免費

2018-08-14

兩小時內轉乘 各火車站皆適用

〔記者張菁雅／台中報導〕為鼓勵民眾使用電子票證搭乘大眾運輸工具，市府爭取環保署補助一千一百九十二萬元，十月一日起，民眾持悠遊卡及一卡通搭乘台鐵後二小時內轉乘公車，這一段公車可全程免費，位於台中市的火車站皆適用。

市府爭取 獲環保署補助1192萬

台中市政府為鼓勵民眾使用電子票證，前日才宣布使用花博卡進出提供電子票證服務的公有停車場，九月一日起享停車費五折優惠，交通局長王義川昨天加碼表示，環保署已核定補助市府一千一百九十二萬元，鼓勵民眾搭乘台鐵後轉乘公車，原本使用電子票證搭乘公車可享十公里免費，而超過十公里的車資須由民眾負擔，上限是六十元，十月一日起，民眾自付部分改由環保署補助。

王義川舉例，若民眾搭火車到豐原火車站，再轉乘公車到谷關，現在民眾須自付六十元，未來將不必再付錢。

王義川提醒民眾，上述措施必須持悠遊卡或一卡通搭車，且出了火車站後必須在二小時內使用同一張電子票證轉乘公車，才能享十公里以上車資免費；至於公車轉乘火車，因台鐵不同意，沒有此項優惠。

台中市現有十八座火車站，以及鐵路高架化工程第二階段通車五座新站均將適用於此方案。王義川說，環保署同意明年繼續補助，至於補助額度，將視今年十月至十二月實施狀況而定。

民眾盼未來捷運轉乘比照辦理

對於這項優惠措施，公車族何小姐說，當然歡迎，應該會鼓勵更多人使用大眾運輸工具，且建議未來捷運轉乘公車也要比照辦理。陳先生則說，火車轉乘公車有優惠，但公車轉乘火車卻沒有，感覺只做一半，希望市府繼續努力爭取。

此外，交通局預計在八月底開通新的「文心幹線」公車路線，由高鐵台中站與北屯松竹站雙向對開，約十五分鐘至廿分鐘一班，沿途只停靠捷運綠線十八個站點，以提早為捷運通車做準備，並藉此統計捷運潛在乘客數量。