〈中部〉雜草多木棧斷 竹崎滿竹單車道惹怨

2018-08-14

〔記者曾迺強、丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉「滿竹自行車道」的環境與設施，遭投訴維護管理不良，中埔鄉鄉道嘉一三五線（頂中公路）多株行道樹枯死卻遲未移除，衍生傾頹危及交通安全隱憂，國立嘉義大學新民校區運動場PU跑道使用超過年限且破損嚴重，影響來運動的師生及民眾的安全，兩地一校都有關於「路」的問題，都「顧人怨」，亟待改善。

林鐵文資處︰下週內整理修繕

譚姓讀者反映，與阿里山林業鐵路竹崎段軌道平行的「滿竹自行車道」缺失多，如鹿麻產車站周邊雜草、藤蔓叢生而蚊蟲多，下溪心平交道、南二高外環道平交道附近，各有一處木棧道木板斷裂、凹陷，落差十五公分，騎車行經若沒留意，恐遭刺破輪胎、摔車受傷；林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱回應，昨已派員清查缺失，下週內整理、修繕完成。

頂中公路5枯死行道樹 待移除

頂中公路兩側五十多株行道樹中，有五株枯死逾兩個月未見處理，有民眾憂心樹身不堪風雨摧折，斷落車道上，將威脅來往人車安全；中埔鄉長李碧菁說，全線三．七公里，年底前完成纜線下地工程，同時移植歪斜的植栽，改善景觀，今先派員移除枯樹。

縣府建設處長林永福表示，已向內政部營建署爭取到「中埔鄉嘉一三五線前瞻道路品質提升計畫」，經費四千萬元，沿線將增設植栽槽，改植黃連木或台灣海桐等樹身筆直、適合做行道樹的樹種。

至於嘉大新民校區運動場PU跑道，據了解，使用已十八年，逾六至十年使用年限，「脫皮」嚴重，曾造成運動民眾滑倒意外；嘉市培元里長蔡坤龍認為，跑道一再「補丁」，運動安全有疑慮，也影響校園美觀，學校不能以沒錢作藉口，遲不翻新整建跑道。

嘉大新民校區PU跑道脫皮嚴重

嘉大校長艾群回應，三月請專業單位評估全面翻新跑道要花費一千八百至二千萬元，六月向教育部提案改善，部方以今年已無相關預算，允明年納入考量，在此之前，校方會做好維護；嘉大體育室場地器材組長謝婉雯說，民眾若發現問題，可洽05-2717271反映。