〈中部〉列冊身心障礙者3.8萬人》「愛陪卡」僅發放4600張 嘉縣議員促加強宣傳

2018-08-13

愛心卡與愛陪卡 外縣市均可用

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府列冊有三萬八千多名身心障礙者，縣府為增進身障者福利，發行「愛心卡」並自動儲值補助身障者搭乘縣內合作業者的公車，今年起更發行「愛心陪伴卡」提供身障者家屬半價優惠，兩卡在外縣市都可使用，但許多身障者和家屬不知有此福利，縣議員詹琬蓁要求縣府加強宣傳；縣府社會局表示，愛心陪伴卡已發放四千六百餘張，會請各鄉鎮市公所及身障團體協助宣傳，並在文康車懸掛宣傳布條等，巡迴各社區讓民眾瞭解。

持卡可同享大眾運輸半價優惠

縣府社會局身心障礙福利科長鄭美玲說，縣府每月自動為愛心卡儲值一千點（大埔鄉及阿里山鄉一千兩百點，一點等同一元），持卡人可使用搭乘嘉義客運、新營客運及嘉義縣公車，如到外縣市搭乘公車、捷運或台鐵火車等，愛心卡需先儲值，愛心陪伴卡由持卡人自行儲值，搭乘時，身障者先過卡，陪同家屬後過卡，均可享半價優惠。

鄭美玲說，愛心陪伴卡申請人為身障者的必要陪伴者（一名身障者限一名必要陪伴者），可與愛心卡申請時一同辦理，符合資格者可持身分證、個人二吋照片二張到各鄉鎮市公所或村里辦公處申辦，若是補辦需再檢附愛心卡資料。

詹琬蓁說，嘉縣身障者持愛心卡到外縣市搭乘公車或捷運也可直接享身障者優惠，且陪同家屬以愛心陪伴卡搭乘也可享半價優惠，認為縣府宣導不足，應檢討改善。