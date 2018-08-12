〈台北都會〉「好兄弟」放暑假 基隆老大公廟開龕門

2018-08-12

基隆習俗 昨下午二點開鬼門

〔記者林欣漢／基隆報導〕昨天農曆七月初一，是民間習俗「開鬼門」的日子，基隆市的開基老大公廟在昨天下午二點舉行「開龕（發音同刊）門」儀式，由輪值主普的賴姓宗親會主委賴虹寧，偕同市長林右昌、議長宋瑋莉等人開啟龕門，宣告「好兄弟來陽間放暑假」，享用為期一個月的供奉。

傳承164年 雞籠中元祭揭序幕

「雞籠中元祭」從清朝咸豐五年創辦迄今，已傳承一六四年，肇因於清代漳州人、泉州人械鬥不斷，雙方後來協調以「賽陣頭」代替「打破頭」，延續至今參與中元祭的宗親，也從最早的十一字姓到現在的十五字姓輪值主普，名列交通部觀光局「台灣十二大地方節慶」之一，也是台灣第一個無形文化資產。

前天深夜十一點先進行「開燈夜」儀式，照引「好兄弟」走往人間的道路，引導無主孤魂順利返回人間接受供奉。昨天下午二點在開基老大公廟「開龕門」，象徵鬼門開、進入鬼月。

昨天「開龕門」後，「雞籠中元祭」還有系列祭典科儀，包括十四日在清法戰爭園區追思戰死的將士，豎燈篙、主普壇開燈放彩、迎斗燈、放水燈遊行和跳鍾馗等活動，延續到九月十日（農曆八月初一）的「關龕門」為止。

許多民眾不解，相較於其它縣市的「開鬼門」民俗活動，大多是在昨天凌晨零時的子時（深夜十一點到凌晨一點）舉行，為何基隆開基老大公廟的「開龕門」在昨天下午二點的白天舉行？好奇「好兄弟在陽氣重的光天化日如何出來？」

基隆文史工作者尹德根表示，「開龕門」多年來都在農曆七月初一的下午舉行，原因眾說紛紜，有說法指原本確實在初一凌晨的子時開門，但五○年代配合政府官員的日間來訪，從此改為初一下午；另有說法是，因為基隆的開基老大公廟是在農曆八月初一的晚一天關龕門，所以開門時間也略微延後，但「好兄弟」仍享有一樣的時間。

龕門晚一天關 廟方體貼好兄弟

基隆市文化局代理局長李添慶、老大公廟榮譽秘書周東和指出，早年是在黃昏「開龕門」，因為「開龕門要早，關龕門要晚」，為了讓好兄弟早一點出來享用供品，所以提早到下午，不再等到黃昏或天黑，未時（下午一點到三點）起的陽氣漸失，此時開始祭拜比較適合；「關龕門要晚」是讓好兄弟晚一天（八月初一）才返回陰間，多待一天在陽間享受供品。