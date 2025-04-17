04/17 各報重點新聞一覽

罷免民進黨立委李坤城領銜人宋建樑前晚赴新北地檢署複訊時，竟戴納粹臂章、行納粹禮，引發高度爭議。（資料照）

2025/04/17 06:26

自由時報

自由日日Shoot》無恥！ 藍罷團扮納粹 德以駐台代表痛斥

全台罷免幽靈連署狀況頻傳，罷免民進黨立委李坤城領銜人宋建樑前晚赴新北地檢署複訊時，竟戴著象徵納粹「卐」字臂章，手拿納粹領導人希特勒的著作「我的奮鬥」，並比納粹敬禮手勢，引發高度爭議。德國在台協會昨以「無恥」形容宋建樑的行為，並表示最強烈的譴責。以色列駐台代表游瑪雅也對此表達深切關切與強烈譴責。

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遞件變更設計 鼎越申請取消京華城20％容獎

前台北市長柯文哲於京華城（現為京華廣場）容積率案涉圖利、收賄等罪被起訴，負責此開發案的鼎越公司於本月九日掛件申請變更設計，取消廿％都市計畫容積獎勵。台北市都市發展局表示，本案原核定實設容積率為八四○％，取消廿％容獎後，實設容積率為七二八％，預計三個月內完成行政程序。

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台比聯手破跨國運毒 桃機逮人 行李箱抄出3千萬K毒

一個跨國運毒集團以十萬元港幣（約四十一萬台幣）利誘廿九歲香港籍男子陳智遠，今年一月底自比利時攜帶藏毒行李箱搭機，取道我國轉機至澳門販售，刑事警察局即時接獲比國情資，在桃園機場攔捕陳男，從他的行李箱內起獲市價約三千萬元、重十五公斤的Ｋ他命毒品，陳男遭收押偵辦，檢方依違反毒品、懲治走私罪嫌將他起訴。

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聯合報

國家濫用司法介入罷免 盧秀燕喊萬萬不可

雙北、台南、嘉義等地檢接連查辦罷免綠委團體，新北檢昨聲押六人全獲交保。台中市長盧秀燕昨天表示，國家濫用司法偵辦發起罷免者打壓民主，「這樣做很不好」，她兩度說「萬萬不可」。國民黨主席朱立倫和雙北市長蔣萬安、侯友宜呼籲賴政府勿濫用司法。

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習近平籲「全球南方」抵制濫徵關稅

美國與中國大陸關稅戰升溫之際，大陸國家主席習近平訪問越南、馬來西亞和柬埔寨。習近平昨與大馬最高元首易卜拉欣、首相安華會談時喊話推動「全球南方」聯合自強、共同發展，並呼籲以開放包容團結合作，「抵制脫鉤斷鏈、小院高牆和濫徵關稅」。

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中國時報

反擊報復 美對陸關稅飆至245％

美中關稅戰升溫，白宮15日在官網「事實清單」（Fact Sheet）欄目中言明，「因為中國的報復行為，中國進口到美國產品面臨高達245％關稅。」《紐約時報》推測，245％高關稅對象可能是注射器與針筒，是美國總統川普當前對中145％關稅，加上拜登政府任內對該項目課處100％關稅相加而來。大陸商務部對此回應稱，對於美方這種毫無意義的關稅數字遊戲，中方不予理會。

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不尋常 同架IDF戰機一周二度爆胎

駐防澎湖空軍「天駒部隊」編號1604的IDF經國號雙座戰機，16日中午於例行飛行訓練後，降落澎湖機場跑道時，疑因輪煞系統故障爆胎、起落架折斷，傾斜拋錨在主跑道上，導致澎湖機場被迫關閉3小時，影響29航班與1179名旅客。該架戰機本月10日也曾爆胎導致封閉澎湖機場跑道，軍事專家對同架戰機一周內2次爆胎而關閉跑道的飛安事故，直呼「離奇！」

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負責京華城開發案的鼎越公司於本月九日掛件申請變更設計，取消廿％都市計畫容積獎勵。（資料照）

台、比聯手合作起獲市價約三千萬元、重十五公斤的Ｋ他命毒品。（記者邱俊福攝）

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