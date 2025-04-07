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    朝野共商國是一開頭就吵！ 柯建銘不滿政院座位安排、卓揆一臉尷尬

    行政院長卓榮泰邀請立法院朝野黨團幹部今天下午至政院共商國是，立院民進黨團總召柯建銘對於行政院的座位安排不滿，一度掉頭要離開。（記者鍾麗華攝）

    行政院長卓榮泰邀請立法院朝野黨團幹部今天下午至政院共商國是，立院民進黨團總召柯建銘對於行政院的座位安排不滿，一度掉頭要離開。（記者鍾麗華攝）

    2025/04/07 14:47

    〔記者鍾麗華／台北報導〕美國總統川普宣布對台課徵32％對等關稅，行政院為協助農工產業將推出880億元協助方案，行政院長卓榮泰邀請立法院朝野黨團幹部今天下午到政院共商國是，不過，會議一開始，立院民進黨團總召柯建銘因對行政院座位安排不滿，認為賓客主位不該是國民黨團總召傅崐萁，強調「事關國家尊嚴」，一度稱「不要開會了」，讓卓榮泰一臉尷尬。

    根據行政院座位安排，賓客的主位安排傅崐萁，然後接續是柯建銘、民眾黨團總召黃國昌；不過，當柯建銘進入行政院玉山廳後，看到傅崐萁坐在賓客主位，大為不滿，多次要跟傅崐萁換座位，但傅崐萁也不肯，最後是行政院副院長鄭麗君當和事佬，跟柯建銘互換座位，才平息柯的怒火，願意留下來與行政院、朝野黨團幹部一起合影，讓會議得以進行。

    今天會商的出席官員與立委名單，行政院方面有院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、政委楊珍妮與副秘書長王貴蓮等人；而國民黨團由總召傅崐萁、書記長王鴻薇、副書記長羅智強出席；民眾黨團則為，總召黃國昌、副總召張啓楷與幹事長陳昭姿出席；民進黨團則是，柯建銘、幹事長吳思瑤與書記長陳培瑜出席。

    柯建銘進入行政院玉山廳後，看到傅崐萁坐在賓客主位，大為不滿，多次要跟傅崐萁換座位。（中央社）

    柯建銘進入行政院玉山廳後，看到傅崐萁坐在賓客主位，大為不滿，多次要跟傅崐萁換座位。（中央社）

    行政院長卓榮泰邀請立法院朝野黨團幹部今天下午至政院共商國是。（記者鍾麗華攝）

    行政院長卓榮泰邀請立法院朝野黨團幹部今天下午至政院共商國是。（記者鍾麗華攝）

    立院民進黨團總召柯建銘因對行政院座位安排不滿，最後是行政院副院長鄭麗君當和事佬，跟柯建銘互換座位，才平息柯的怒火，願意留下來與行政院、朝野黨團幹部一起合影，讓會議得以進行。 （記者鍾麗華攝）

    立院民進黨團總召柯建銘因對行政院座位安排不滿，最後是行政院副院長鄭麗君當和事佬，跟柯建銘互換座位，才平息柯的怒火，願意留下來與行政院、朝野黨團幹部一起合影，讓會議得以進行。 （記者鍾麗華攝）

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