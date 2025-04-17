日夜溫差逾10度！今各地晴時多雲 北部空品亮紅燈
中央氣象署表示，今各地多為晴到多雲天氣，僅東半部、恆春半島及午後山區有零星短暫陣雨。（資料照）
蔡百靈／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（17日）台灣附近為偏南風，各地大多為晴到多雲，僅東半部地區、恆春半島及午後山區有零星短暫陣雨。
氣溫方面，白天舒適溫暖，西半部高溫可達31至32度，中南部近山區處會更高一些，東半部則約27至28度，各地低溫約18至21度，早晚偏涼，日夜溫差大，早出晚歸請適時添加衣物。
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離島氣溫方面，澎湖全天21至28度，金門18至26度，馬祖19至25度。此外，今晚起金、馬易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。
空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，竹苗零星地區短時間可能達「紅色警示」等級；北部空品區為「紅色警示」等級。
明天（18日）各地為多雲，北部地區有零星短暫陣雨，午後中部以北地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。
19日水氣增多，20日鋒面通過台灣北部海面，北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後中部地區及各地山區亦有局部短暫雷陣雨，19日清晨中部地區亦有零星短暫陣雨。
21日北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有零星短暫陣雨。
22日另一鋒面影響，中部以北及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。
23日鋒面通過及東北季風影響，各地氣溫下降；各地有局部短暫陣雨或雷雨。
國際都市氣象：
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|20 ~ 31
|19 ~ 31
|23 ~ 31
|19 ~ 27
今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）
今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）
今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）