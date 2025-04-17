意圖使罷傅2階不通過？錯誤連署書廣寄花蓮 他曝鐵證：從台北寄的！

有網友在臉書曝光疑似刻意寄送錯誤連署書的信件照片。（圖翻攝自臉書）

2025/04/17 00:33

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罷傅連署錯誤格式疑遭冒名廣寄 花蓮罷團向警方報案

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮罷免傅崐萁連署傳出連署書格式錯誤問題，在地罷團緊急呼籲重簽。不過罷團還未正式寄送正確格式連署書，就有花蓮民眾開始收到信件，卻還是錯誤格式的連署書，罷傅領銜人李美玲16日報案盼釐清。當晚，有網友曝光疑似刻意寄送錯誤連署書的信件照片，從郵戳看出是從台北的郵局寄發，甚至有無郵戳的信件出現在花蓮民宅信箱，試圖擴大連署出包災情。

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花蓮微光罷團領銜人李美玲16日表示，最近有有民眾家裡收到信件，打開後發現裡面是空白連署書，但格式仍是錯誤的，目前微光團隊沒有寄出任何要重簽的信件，預計17日才會開始寄出，呼籲目前收到的民眾不要上當，要核對上頭表格是否有錯誤。目前估計，冒名寄出的錯誤份數破百份。16日陪同李美玲去報案的縣議員張美慧質疑，現在正在重簽的關鍵時期，有人還寄出錯誤連署書，可能有人要干擾公民罷免，讓錯誤率增加，增加罷團困擾。

有網友今晚更在臉書貼出疑似刻意寄送錯誤連署書的信件照片，「讓全國都知道，有人出下流卑鄙下三濫的手段！如果從郵戳判斷，有人從台北『辛4』郵局寄錯誤的連署書到花蓮民宅，如果收件人收到寄回，就是浪費一份連署書，意圖讓2階不通過。詭異的是，也有沒有郵戳的出現在花蓮市民宅的信箱，北花一起幹，數量有增加趨勢。這個時機點是在公布錯誤的連署書，要求大家重簽、回簽的時候，試圖魚目混珠，想擴大災情。」

原PO接著說：「要請大家若收到，不要拆信，甚至戴上手套放在塑膠袋裡，轉給楊華美議員，一定要追到幕後惡人。2階過了，也不過是要花蓮人除了原住民最後投票是否罷免，由人民決定，都是人民得要自覺自醒，非常民主啊！在怕什麼呢？罷免不是閑閑沒事幹，很閒的是搞這樣的事的賤貨。就等著違反選罷法被逮吧！」

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