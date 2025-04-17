收恐嚇信對妻兒不利 沈伯洋：阻止賣國竟受威脅

沈伯洋表示他收到一封恐嚇信，信中內容揚言要對其妻兒不利，更要求他退出政壇。（資料照）

2025/04/17 06:36

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委沈伯洋今（17日）凌晨在臉書發文表示，昨晚他收到一封恐嚇信，信中內容揚言要對其妻兒不利，更要求他退出政壇。沈伯洋感嘆，只因為站出來阻止賣國，就會收到這種威脅。

沈伯洋提到：「恐嚇信內容寫明要『幹掉我老婆』，還說要讓我女兒變成『第二個小燈泡』。信件內容要我辭去立委、退出政壇，否則就要對我的家人動手。這就是台灣實實在在的威脅。只因為站出來揭露國會真相、支持罷免、阻止賣國，就會收到這種威脅。」

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沈伯洋表示，黨團幹事長吳思瑤前幾天才被威脅要斬首，對方現在已經開始威脅到家人了。近期台灣面臨的危機遠遠不僅於此。從最近抓到不少共諜，到大罷免的開始，以及習近平積極接觸東南海，都可以感到中國其實很緊繃。沈也坦言：「台灣人如果現在不罷免，我看以後也不會有機會了。」

沈伯洋透露，恐嚇對他來說是家常便飯，但威脅家人是第一次，當他每次看到那些喊著「司法迫害」、「綠色恐怖」的人，都會覺得這些人對於台灣當前危機的理解應該是「零」。沈伯洋說：「我在路上被攻擊、被罵是間諜的情況越來越多了。共產黨、國民黨、民眾黨一直對我一個政治素人煽動仇恨，終究是有效果的。悲哀。」

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