宋建樑模仿納粹挨轟！高中怪行為被起底 還曾「強吻」馬英九未遂

宋建樑模仿納粹惹議。（資料照）

2025/04/16 23:15

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕檢方偵辦國民黨青年軍罷免綠委連署造假案，其中罷免李坤城領銜人宋建樑移送新北檢複訊時，戴著「卐」字臂章行納粹軍禮出現在媒體鏡頭前，引發輿論撻伐。社群上也出現自稱曾是宋建樑建中同學的網友分享高中往事，還透露前總統馬英九去建中演講時被宋建樑「強吻」，網紅「四叉貓」劉宇還神出當年相片「支援」，引發熱議。

宋建樑15日晚間就罷免李坤城幽靈連署案，赴新北地檢署接受複訊，沒想到他左手臂戴著象徵納粹的紅色「卐」字臂章，手拿希特勒的著作《我的奮鬥》（Mein Kampf），一邊行納粹軍禮進入偵查大樓的荒謬一幕，讓輿論炸鍋，德國在台協會和以色列駐台代表，也相繼發聲譴責。

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宋建樑引發的風波釣出不少人起底他的過往，包括他2016年曾發出自己宣誓加入國民黨的照片被翻出，還有同年前總統馬英九到建中演講時，宋建樑手搭在馬英九肩膀上，作勢要親他，結果被馬英九躲掉。

還有一位網友在Threads上發文稱，宋建樑是他建中70屆的同班同學，其實他從以前就是納粹和法西斯的崇拜者，「我們平常跟他就同學一場，而且他有特殊生的身分，大家常常很包容，又是三類班有緊繃的學業在身，很少人真的跟他鬧僵或刻意去排擠，就默默忍受他兩年。」

除了強吻馬英九，該網友還披露宋建樑在高中各種怪行為，例如拿捕鼠籠抓學校的松鼠、在班上發國民黨黨旗、到處說自己是「中華法西斯黨」的「先總統」，甚至任命同學當他的政務官。該貼文曝光後引發上萬名網友關注，四叉貓也出現在留言區，「支援」當年宋建樑想要親馬英九的照片。巧的是，原PO看到照片後驚呼「你怎麼找到的？這張照片就是我拍的！」

除此之外，還有一位自稱曾是宋建樑臉書好友的網友PO文表示，「他在高中時跟我是臉友，當時他就跟我分享過各種政治和法西斯主義相關的各種奇怪故事，後來覺得他怪怪的就沒聯繫了。你說我一個彰化人怎麼跟台北的他成為臉友的？他就很喜歡加各地區女中的好友，嗯真的很怪……現在我去看他的臉書，我的彰女同學以及北一女親戚都甚至是他的臉友」

四叉貓翻出宋建樑曾經想要親馬英九的照片。（圖翻攝自Threads）

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