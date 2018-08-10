〈台北都會〉南門中繼市場動工 東門沒有規劃須等明年

2018-08-10

中繼市場都在華光社區基地

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府今年一月宣布南門與東門市場改建期間的中繼市場在華光社區特二區基地（杭州南路二段東側和愛國東路北側），昨天南門中繼市場動工，但東門市場則要拖到明年，東門市場攤商抱怨，今年初至今已超過半年時間，市府完全沒有具體規劃，卻要攤商同意改建，連預算都還沒審，屆時萬一預算未通過豈不卡關？南門也有攤商不滿，市府在未和攤商達成共識下就動工，根本就是硬來！

東門改建連預算都還沒審

南門、東門市場因建物老舊需改建，但近三年來中繼市場地點未定，今年初市府宣布向國產署承租華光特二區，作為南門、東門兩市場中繼，南門中繼市場昨動工，預計明年十月前遷入中繼市場，市場原址改建三年，預計二○二二年九月遷回。東門市場則還未有具體規劃。

硬動工 南門攤商也不滿

南門市場攤位數共二五八攤、東門市場共六十一攤，東門市場攤商表示，市府規劃東門、南門中繼市場緊鄰，有三年時間兩市場要在同一地點做生意，勢必會互相影響，但市府態度強硬，堅持如此安排，根本不顧攤商死活。更誇張的是，在東門市場改建上，不僅預算未過，具體規劃不明，包括攤商租金、攤商數、樓層數皆無具體規劃，就要攤商同意改建，簡直強人所難。

南門明年10月前遷入中繼

南門中繼市場昨雖動土，但多數攤商抱怨，南門市場原在捷運中正紀念堂站出口外，未來中繼市場離捷運站要走路十多分鐘，加上附近為學校、中正紀念堂，在沒客源的狀況下，生意怎可能會好？光想到就頭大，大概這三年都要靠老本支撐！

市府將安排免費接駁車

對此，南門市場自治會長王銓國表示，攤商疑慮都會盡最大努力向市府反映。產發局長林崇傑也允諾，將安排捷運站到南門中繼市場免費接駁車，也會在南門中繼市場多舉辦行銷活動做宣傳。

市長柯文哲昨也在開工典禮上承諾，工期會如期完工，甚至會提早。台北市市場處主秘王夢龍表示，東門市場預算雖未通過，但因東門市場基地較小，就算東門中繼市場明年才動工，還是能在二○二二年九月前，與南門市場一起遷回改建完成的原址。