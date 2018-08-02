〈南部〉全國首家培訓考照 長榮大學無人機中心揭牌

2018-08-02

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕使用無人機空拍成為新興的攝影趨勢，除了商業應用外，公部門甚至拿來執勤、救災、勘災、繪圖等，目前相關法規已經通過，因飛行操作需要執照，長榮大學無人機中心昨天揭牌，肩負培訓、考核、發證照的工作，為全國第一家。

長榮大學去年成立全國首創的「無人機應用學士學程」，也催生了無人機運用與研究中心，並以這項專業為主題，配合政府推動高等教育新南向政策，前往馬來西亞交流，成果豐碩，成為校務發展重點之一。

肩負培訓、考核、發證照

無人機中心除了接受各界委託、培訓相關操作人員之外，今年也與經緯航太科技合作，辦理證照的考試與核發，為讓營運更多元化，昨天更名為無人機中心，校方派出無人機空飛，藉由風力的吹動，掀開紅布，揭牌儀式特別，並為廿一位學員頒發執照， 成為國內遙控無人機操作的生力軍。

無人機中心主任陳宗正說，初階證照的培訓，安排四十小時的課程，包含學務上的飛航基本要素、操控安全技術、相關案例等試題，至於術科則有起飛前檢查、定點前後左右移動、矩形航線、低空繞場飛行等項目。

無人機操作 進入證照時代

陳宗正說，目前政府已立法通過，未來無人機的操作，將進入證照時代，兩百五十公克以上的無人機採實名登記制，廿五公斤需特殊證照，一公斤到廿五公斤有導航功能的也要證照。