〈中部〉品皇咖啡觀光工廠 限期1個月拆除

2018-08-02

嘉縣府下通牒 否則斷水斷電強拆

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣太保市「品皇咖啡觀光工廠」，因在農地違法使用經營，日前縣府經濟發展處、地政處分別依法開罰八萬元後，業者仍繼續營業，縣府近日將祭出最後通牒，發文要求限期一個月自行拆除，否則斷水斷電後，執行強制拆除。

記者昨撥打品皇負責人洪明寶手機未接聽，無法得知其回應。縣府經發處長林學堅表示，當初品皇是以在甲地申請觀光工廠後，再於現址乙地興建違章工廠，因而觀光工廠早已被廢止，由於違章屬實，縱然其對發展地方觀光有貢獻，仍得依法行事，無關政治因素。

林學堅強調，品皇業者提起行政訴訟，但不影響違章拆除作業，近日內將發文給業者，要求在一個月自行搬遷物品及拆除，如業者置之不理，將停止供水供電，再發包拆除，所需拆除工程費用向業者求償。

縣府秘書長顏旭明說，品皇建在農牧用地上，共有三筆土地，分別申請興建農舍，但現況分別是辦公室、倉庫、咖啡販賣場與停車場、廁所等，都在去年十二月十二日裁定為違章建物。

縣府經發處去年十二月二十五日廢除品皇使用執照，品皇於今年一月十二日、二十四日分別提起違章與廢使照訴願，結果都被駁回，六月改提行政訴訟。這段期間，品皇陸續被依違反非都市土地使用管制規定裁罰六萬元、工廠管理輔導法裁罰兩萬元。