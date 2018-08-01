〈台北都會〉中央托育新制上路 朱立倫：新北補助不變

2018-08-01

送托新北聯盟 年底前補助照發

〔記者賴筱桐、俞肇福／綜合報導〕中央推動的「準公共化托育政策」從今天起上路，家長把○至二歲幼兒送托到與政府簽約的私托業者或保母處，每月領取六千元的托育補助，家長自己帶孩子，每月也有二五○○元的育兒津貼。新北市長朱立倫昨天表示，送托到「新北市公共托育合作聯盟」的家長，原有的每月二千元到三千元的補助措施，今年底前繼續發放。

朱立倫說，補助並不能解決問題，新北市積極增設公共托育中心、公立幼兒園增班才是解決問題的正軌，中央的新制上路後，市府推動公共托育中心的決心與速度會繼續努力，「新北市公共托育合作聯盟」的補助措施一樣持續，在今年底前沒有改變，新北市推動公立幼兒園增班，升格以來已增加四三一班、增加兩萬一千多名幼兒進入「幼托公共化」體系，未來會持續增加。

聯盟業者加入新制 家長最高可領九千

社會局長張錦麗指出，目前加入「新北市公共托育合作聯盟」的私托業者有九十七家、合格保母共二七六八人，總共收托九千多名幼兒，新北市現在加碼補助的兩千元至三千元，在今年底前不會中斷，家長權益不受損，已加入聯盟的私托或保母，若再與政府簽訂準公共化契約，家長最多可領八千元至九千元補助（包括今天起發放的六千元）。

張錦麗表示，若「新北市公共托育合作聯盟」的私托業者或保母沒有和政府簽訂準公共化契約，家長仍可領取四五○○元至五五○○元補助，自己在家帶或阿公、阿嬤等親屬幫忙帶小孩的家庭，仍可領取二五○○元至三千元的育兒津貼。

不過，送到新北市公共托育中心的幼兒並未納入準公共化托育政策的補助對象。張錦麗說，新制可能會排擠各縣市的公托預算，在中央沒有任何補貼的情況下，地方政府蓋越多、賠越多，壓抑托育公共化的發展，長遠而言並非好事。

在基隆市方面，市長林右昌表示，因為基隆與雙北財政狀況不同，產生一國多制的島內福利移民偏差，支持中央從今天起擴大照顧對象且標準一致。

基隆市社會處長吳挺鋒指出，過去基隆市的育兒津貼，○到二歲每月領取二五○○元，但必須父母有一人無工作、在家照顧，且未領取育嬰留職停薪津貼；至於祖父母照顧孫子，必須先受過一二六小時的保母培訓課程後才可領取親屬保母津貼，每月三千元，如果是親友兼任保母是每月二千元，領到二歲。

校校有幼兒園 基隆普及率達九成五

教育處長陳素芬表示，基隆市四十一所公立國小，有三十八校有附設幼兒園，另有三所專設幼兒園及五個公立幼兒園分班，共提供三四○八個收托名額，目前申請中的非營利幼兒園有四所，校校有幼兒園的設置據點普及率達九成五，市府將與符合要件的私立幼兒園簽約，設置「準公共化幼兒園」，每月付四五○○元，差額政府補助。