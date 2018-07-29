〈南部〉再見捌捌陸 台灣眷村文化園區開幕

2018-07-29

原眷村文化館遷至左營明德新村

〔記者黃佳琳、蘇福男／高雄報導〕高雄擁有陸海空三軍眷舍，保存近九十公頃的眷村文化景觀，面積全國第一。為還原歷史並與在地連結，原左營舊城內「高雄市眷村文化館」遷移至高雄左營明德新村，以「再見捌捌陸—台灣眷村文化園區」之名蛻變開幕，帶領民眾重新認識台灣眷村文化的獨特與美好。

高市文化局指出，一九四五年起，來自大陸各地的軍眷，陸續於台灣各地落腳，眷村特有的人文氛圍，是許多人懷念的故鄉味；以海軍為大本營的高雄左營，擁有全台規模最大的海軍眷村，當中明德新村因曾住過許多高階將領而有「將軍村」之稱。

以「再見」為題 園區由4大棟建物組成

「再見捌捌陸—台灣眷村文化園區」以「再見」為題，一方面向流逝的眷村歲月致意，另一方面為迎接眷村新生表示喜悅。全區以四大棟建物組成，包括「眷村時代館」，訴說漂流及落定的烽火歲月，展出如勳獎章、逃難時的舊皮箱、砲彈箱米缸等；「眷村聚樂部」呈現來台後，軍區文藝與娛樂空間氛圍，展出如眷補證、紀念牌、《創世紀詩刊》等，呈現俱樂部、電影院與創世紀詩社的文化氛圍。

「眷村．潮」介紹眷改後，眷村面臨的衝擊與轉變，並加入ＡＲ體感式再現眷村的新舊對比；「眷村共生基地」希望創造喜愛眷村文化的創作者，提供交流的平台，在基地空間中分享創作，園區也將不定期辦理創作坊及展演活動。

未來，總園區將由眷改後明德新村五十七棟房舍組成，構築全台規模最大的「台灣眷村文化保留園區」，形塑專屬台灣歷史之人文場域，引起大眾對眷村文化的共鳴與關注，期盼讓「眷村」不是一個凍結於時空中的代名詞，能為台灣歷史進程文化保存與活用盡一份心力，進而理解台灣文化多元的歷史現場。

岡山眷村文化協會培訓審議員

岡山眷村文化協會今年將再舉辦全國眷村文化資產活化再利用論壇，同時培訓四十名審議員生力軍，成為論壇重要幫手。八月四日截止報名，線上報名 https://goo.gl/forms/cGRx78AzPuqjMDHp1。