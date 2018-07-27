〈南部〉捷運高雄站初勘過關 預計8月底啟用

2018-07-27

R11永久站4項缺失須改善

〔記者葛祐豪／高雄報導〕不受台鐵地下化工程可能延期到十月下旬通車的影響，捷運高雄車站「R11永久站」上月廿日開始試運轉，昨天依進度進行初勘，結果有條件過關，缺失改善後將申請交通部履勘，希望趕在八月底啟用。

高捷已通車十年，當時受鐵路地下化施工影響，捷運高雄車站停靠「臨時站」，軌道為弧型，避開施工中的台鐵。

高雄鐵路地下化工程即將完工，依據新高雄車站的配置，台鐵在地下第二層、高捷「R11永久站」在地下第四層。

高雄市政府昨天進行捷運高雄車站「R11永久站」初勘，初勘委員包括全國土建、機電、營運專家八人，由文藻大學教授賴文泰擔任總召集人，交通部也派員列席。

賴文泰表示，初勘過程順利，共開出「履勘前須改善事項」四項，包括風雨走廊出口應增設公車轉乘、往台鐵或捷運路口動線應明確標示、地下三層公車轉乘資訊應移到清晰可見處、地面層應有安全阻隔圍籬，以免旅客侵入工區。

「一般注意改善事項」、「後續建議改善事項」則各有十三項，例如電梯對講機無標示對應位置、月台層MOD未裝設完成等，都屬小缺失，高捷公司有信心於短期內改善。

與台鐵車站共構 位地下第4層

交通局長陳勁甫指出，捷運高雄車站「R11永久站」與台鐵高雄車站地下站，規劃為共構車站，位處高雄市交通樞紐中心，原規劃今年八月底一併啟用，因台鐵地下化部分工程有所延遲，經交通部同意，捷運高雄車站「R11永久站」仍依原先規劃期程辦理初、履勘，希望於八月底先行啟用。

市府秘書長趙建喬要求高捷公司，針對初勘相關缺失，立即進行改善，儘快報請交通部履勘。

原來的捷運高雄車站「臨時站」，月台長度僅六十六公尺，只能容納三節車廂的乘客上下車，「R11永久站」月台長度加長到一三二公尺，可停靠六節車廂，但高捷公司考量運量仍不足，且為維持高密度班距，短期內仍將維持每列三節車廂營運。