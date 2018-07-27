〈北部〉規劃20年竹北台一線替代道 敲定拆遷最少路線

2018-07-27

採行C案送環評 希望年底通過

〔記者廖雪茹／竹北、新豐報導〕規劃廿年的台一線替代道路（新豐到新竹）計畫，確定採行拆遷最少的C案路線；縣府工務處表示，全案正重新進行環評審查，爭取年底通過，向交通部爭取經費，總經費約三十三億元。

總經費33億 將向交通部爭取

縣府工務處土木科長陳盈州表示，台一線竹北、新豐路段尖峰時段車流量大，形成交通瓶頸，因此規劃興建台一線替代道路，以期紓解車流。

此計畫最早在一九九七年即規劃完成，因應時空環境變化，縣府二○一五年委外重新辦理先期規劃，進行地形測量。

2015年委外規劃 提出3路線

先期規劃提出A、B、C三案，主要路線起點都是新豐鄉台一線65k+500（明新科大往竹北大眉的下坡路段），終點為台六十八線快速道路武陵匝道 （被地方稱為斷頭橋），長度約四點四公里，但以C案拆遷最少，另規劃東、西側兩條支線。

陳盈州說，陸續召開多場說明會後，今年初完成期末報告書審查修正作業，經評估及蒐集各方意見，決議採行拆遷最少的C案，以減少民怨，含用地徵收、拆遷及工程，總經費約三十三億元。

若獲中央支持 預定2021年動工

全案目前進入環境影響評估審查階段，縣府將爭取在年底通過，向交通部爭取納入新竹生活圈計畫，如順利獲得中央支持，預定費時兩年、採市價徵收辦理用地取得作業，二○二一年動工，分年分期施工，總工期約四年。

地方人士建議兩條延伸支線應一併施作，才有助於解決明新科大附近路口的塞車瓶頸。兩條支線起點與台一線形成T字路口，東側延伸支線銜接湖口鄉榮光路進新竹工業區，西側支線銜接新豐鄉德昌街及竹五線。

工務處表示，主線加支線總經費近六十億元，爭取補助恐有困難，為免影響進度，仍先爭取主線金援，但將提報整體計畫供交通部審議。