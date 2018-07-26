〈北部〉還錢給老人 新竹縣補發2016年老人年金

2018-07-26

2016年8月至12月 4億1千多萬

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣長邱鏡淳證實，二○一六年八到十二月所欠下的四億一千多萬老人年金，將從八月起逐月補發、每人三千元。

至於去年全面刪減的八項「非法定」社福支出是否恢復？他責成副縣長楊文科深入盤點，有能力他會盡量做，如果財政能力不佳，他也絕不打腫臉充胖子。

邱鏡淳說，他上任時縣府總負債四百廿二億元，一天利息就高達一百八十萬元，一年下來光利息就要七億九千五百多萬，經量入為出、新債還利息高的舊債等措施，到今年六月卅日為止，縣府總負債是三百四十五億多，一天利息剩下七十六萬元，一年利息負擔約兩億四千六百多萬。

從下月起逐月補發 每人3千元

邱鏡淳表示，由於二○一六年土增稅短收十二億八千萬，導致縣府停發當年八到十二月、每人三千元的老人年金，有十三萬八千五百九十八人次長輩受影響，也因此造成二○一七年一月刪減國中小免費營養午餐和免費教科書、敬老津貼（老人年金），以及農民農、健保自付額保險費補助（老農津貼）、新生兒營養補助、敬老愛心卡、包含植物人在內的身心障礙癱瘓者補助、鄰長為民服務作業費和報費共八項「非法定」的社福支出。

邱鏡淳指出，由於今年五月的房屋稅課徵狀況超過預算數，所以確定八月起逐月補發整整拖欠了兩年的老人年金。