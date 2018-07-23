〈北部〉遊客尋熊惹眾怒 管制範圍擴大

2018-07-23

林管處籲勿前往 讓熊媽母子團圓

〔記者王峻祺／花蓮報導〕一頭僅四個月大的台灣黑熊寶寶，疑似與母熊走失，十三、十七日接連現身卓溪鄉南安瀑布，廿一日更被民眾目擊獨自走在台卅線省道上，黑熊棲地瞬間成了遊客「打卡景點」，林務局雖緊急管制周邊道路，但昨早仍有好奇遊客上演「尋熊記」，引起網友撻伐。林務局表示，即日起將擴大管制範圍，盼遊客勿再前往，讓熊媽母子能夠平安團圓。

24小時監測小熊 今研商處理對策

近日一直在南安瀑布附近「趴趴走」的黑熊寶寶，廿一日流浪到台卅線省道，林務局監測多日，仍不見熊媽媽蹤影，深怕尚未斷奶的小黑熊已多日沒喝母奶，恐造成營養不良，花蓮林管處目前廿四小時派員監測小熊，昨發現牠仍在瀑布入口附近逗留，將頭探出樹叢觀望。

南安部落不滿 有意「保育黑熊靠自己」

花蓮林區管理處表示，讓小熊安心回家，是相關單位一致努力的目標，今日將邀集有關單位及專家學者共同研商，依觀測結果研議後續處置方式，林管處也會隨時提供最新訊息，呼籲民眾在小熊脫困前暫勿前往、逗留及拍照，別讓好奇心變成阻礙黑熊母子團聚的契機。

針對黑熊寶寶出沒事件，南安部落族人也不滿相關部門未積極重視保育作為，有意召集族人討論「保育黑熊靠自己。」卓溪鄉長呂必賢說，林務局在規劃相關工作時，並未知會鄉公所，若能適時提出需求協助，公所也會籲請熟悉山勢的族人幫忙，讓小黑熊儘快回到媽媽身邊。

屏科大所長感歎︰不是說要淨空嗎

屏東科技大學野保所所長黃美秀也在臉書發文指出，「不要因為你的好奇心，遏殺了這隻小熊的回家之路。」並感歎，災難，抑或是母子團聚的契機？「小熊出沒成為打卡聖地，果然不出我所料，這就是我們台灣人的素養嗎？ 現場，無法也無人可管嗎？」

林務局昨早雖請縣警局、保七總隊等警力協助交管，但仍有不少民眾在外圍好奇觀看，管制區內似乎也有若干民眾，讓黃美秀再次無奈發文「沒了遊客，換上警察和公務員一大群人，還有攝影師！週末早好不熱鬧，另一種風景。再問我意見，我還能說什麼呢！不是說要淨空嗎？」立刻引起網友留言轉載，同聲譴責。