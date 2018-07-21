〈南部〉公勇路遭類比大埔案 屏縣府：完全兩碼事

潘孟安︰有心人士以訛傳訛
〔記者羅欣貞／屏東報導〕咬女警的屏東縣議員蔣月惠一夕爆紅，導致屏東市公勇路拓寬徵收案成為全國焦點，網友甚至類比成苗栗大埔張藥房翻版；屏東縣長潘孟安昨親上火線，指公勇路和大埔案是完全不一樣，如此類比令他深感遺憾，有心人士是以訛傳訛，本末倒置。
屏東縣政府也強調「完全是兩回事」，公勇路只拆「同意戶」，何來強拆？且土地徵收每坪十五至廿二萬元，未低於該區域平均市價。
潘孟安表示，公勇路拓寬案是配合「屏北鐵路高架化」、「屏東火車站新建」及都市發展需要，二○一○年辦理變更都市計畫審議，歷經廿一次會議討論及專家學者把關，二○一五年十月定案，並在二○一七年八月公告拆除，在廿一戶牴觸戶中，第一時間就有十四戶同意搬遷，其中十一戶已在今年三月前拆除，剩餘三個同意戶，則在住戶搬離後，排定七月十六日拆除，「怎會是強拆？」。
潘孟安說，從去年公告拆除的那一刻，最高原則就是「同意才能拆遷」，不同意的住戶，縣府都用最大誠意持續溝通，當天凌晨五點集合是為維護交通以及施工安全的準備作業，實際拆除時間是上午八點半，「拆同意戶又不是當小偷」，不可能凌晨執行。
全案3.47億 3.2億元用在徵地
他說，全案三．四七億元的經費中，只有兩千七百萬元用在拓寬工程，另外三．二億元全用在土地徵收與地上物補償金，徵收補償金原本僅一．八億元，因縣府接受住戶陳情，特別召開地價評議委員會再次審查，追加至三．二億元，經縣議會審查通過。
縣府地政處長李吉弘表示，該案土地徵收金額，是依據二○一二年土地徵收補償修法所改採的市價計算，依位置不同，每坪在十五萬到二十二萬元間；已領補償金的住戶中，土地徵收加上房屋補償、自動拆遷獎勵金，最高有領到每坪近三十萬元的，目前有七戶未同意，其中六戶本月簽了同意書，後來又抽回，縣府會持續溝通。
現有道路拓寬 影響更大
針對蔣月惠及部份拒遷戶質疑公勇路為何不就現有道路拓寬？城鄉處長張桂鳳表示，目前民眾通行的是鐵工局的施工臨時道路，距離高架鐵路太近，若依原舊有的公勇路則需「兩側均等拓寬」，影響層面更大，在評估安全性並經內政部都市計畫委員會與學者充分討論後，擇最優道路線型。