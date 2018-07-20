〈南部〉配套未完備 嘉明湖不准辦越野跑

2018-07-20

〔記者黃明堂／台東報導〕極限運動團體向台東林區管理處申請在嘉明湖（見圖，台東林管處提供）國家步道辦理山徑越野跑，經林管處邀請各方討論，認為相關的規範及配套措施尚未完備，不同意辦理此類活動。

台灣路跑馬拉松協會在二○一四年就曾在嘉明湖國家步首辦越野跑，引發爭議後，活動改為「健行競速」的名義續辦；今年又有團體申辦嘉明湖越野跑，台東林管處日前邀請十八個相關領域的單位及團體就人員安全、生態保育、環境承載與使用者管理等方面進行討論，昨天明確表明立場。

台東林管處：考量自然資源永續

台東林區管理處劉瓊蓮處長表示，嘉明湖國家步道以自然資源永續為理念，未來如有類似活動申請，一定會考量人員安全、生態環境衝擊、環境保護、使用者管理及環境倫理等面向，採高規格方式進行嚴格審查。

劉瓊蓮說，尊重每一個人享受山林環境的權利，但在享受的同時，也有責任共同維護山林資源的永續利用。

台灣千里步道協會副執行長徐銘謙也表示：「嘉明湖步道環境脆弱，面臨沖蝕情況嚴重仍在修復中，再加上平時登山遊憩壓力下，現階段引進此類活動並不適宜」。

極限鐵人協會：申辦目的在挑戰自我

台灣極限鐵人協會理事長傅祺育表示「活動辦理的目的不在競賽，而在於能夠挑戰自我，期待台灣能有更好、更多的場域來實現野跑活動的熱情」。