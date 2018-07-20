〈台北都會〉《台北》4所高中人臉辨識點名？議員轟侵犯隱私

2018-07-20

教育局︰功能未開啟

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府力推「智慧城市」，先前惹出智慧路燈計畫採納人臉辨識的爭議，市府急喊停，但北市議員李慶鋒踢爆，北市府向經濟部工業局申請「智慧台北—公宅與校園生活應用推動計畫」，利用人臉辨識點名，鎖定北一女、百齡、中崙及和平等四所高中，最快九月起試辦，議員轟市府侵犯學生隱私權，質疑未徵詢家長與校方的同意。

北市教育局出面滅火，強調校園智慧到課系統以數位學生證的刷卡認證，人臉辨識功能未開啟，短期兩、三年不會啟用。教育局長曾燦金坦言涉及人權，他持保留態度，若要推，一定會經過溝通。

四學校皆指不會推行

北一女教務主任蔡愉玲表示，因應新課綱跑班選修，希望對學生到班點名作管理，教育局提出結合數位學生證或電子手環，確實點名，至於人臉辨識系統是有提到，但校內評估發現挺麻煩的，所以不會推。

和平高中校長陳智源則說，新課綱相關會議討論有提到人臉辨識系統，由於人臉辨識系統牽涉到學生個人隱私，除非政府法令有明確訂定哪些情境可導入，否則不需要導入校園。中崙高中、百齡高中皆表示，目前尚無推行人臉辨識系統，學生到班點名會以數位學生證刷卡方式。

北市議會教育委員會昨排定教育局進行工作報告，李慶鋒指出，該計畫由副市長林欽榮及資訊局向工業局申請，在這四所教育場域實施，計畫內容寫著涉及家長與少數人的隱私權顧忌，還提到應變措施，李質疑：「市府顯然要做了，到底在搞什麼？」

李慶鋒說，這在中國案例很多，「這一塊我們不用跟」，若真的要推行，就在市府公家機關先推，李最後直言：「母湯喔！安勒母湯喔（台語發音，意指不行）！」

曾燦金說，該計畫主要因應一○八年新課綱實施，部分課程選修要跑班；教育局科長陳秉熙說，該計畫經費約二千五百萬元，由工業局與廠商分攤，北市府提供場域，最快在新學期實施。

教育局主任秘書陳素慧說明表示，新課綱有許多彈性學習時間，希望能善用各校的專科教室，目前高中職學生都有「數位學生證」，刷卡感應開啟教室門，不用借鑰匙，就算學生忘記帶，也可以輸入帳號、密碼確認到課。

陳素慧說，人臉辨識系統涉及學生隱私，也未必準確，目前「沒有要開啟這個功能」，至於未來，她說「短期兩、三年不會」，要看科技進步狀況、隱私問題、系統精確程度等。但人臉辨識不開通，卻仍有此功能遭到質疑，陳解釋，因廠商有此技術，在說明時提出這項功能，但不代表教育局會採納，工業局也不一定會核定。