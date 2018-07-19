〈台北都會〉〈抽驗蔬果〉九層塔嚇人！ 農藥超標59倍

2018-07-19

第一果菜市場被檢出 芹菜也超標58倍

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市衛生局六月蔬果殘留農藥抽驗結果昨出爐，檢驗八十九件有八件違規，台北農產運銷公司第一果菜批發市場有五件，其中芹菜、九層塔的殺菌、殺蟲劑分別超標近六十倍；新光三越超市台灣韭菜花的殺蟎劑超標十五倍；頂好超市九層塔殺菌劑超標十七倍。違規品項已令下架，有兩件來源為北市，其餘來自外縣市，依「食品衛生安全管理法」來源業者可處六萬元至兩億元罰鍰，若無法交代來源，可處販售業者三萬元至三百萬元罰鍰。

違規品項已下架 兩件來源為北市

對此，北農公司主秘路全利表示，接獲通知後，除立即電話告知農友，並依「台北市第一、二果菜批發市場供應人申請登記及管理要點」，針對違規供應農友停止供應十天，第二次則廢止供應人資格；另加強進場蔬果農藥殘留檢驗。新光三越表示，違規品全面下架，消費者可持原購買發票退費。頂好表示，全面下架違規品，並同時要求廠商提供檢測證明，目前架上販售商品皆符合標準。

新光三越、頂好超市驗出不合格

據衛生局抽驗名冊顯示，八件違規品，北農公司第一果菜市場佔五件，包括芹菜殺菌劑達滅芬超標五十八倍、殺草劑殺丹超標卅七倍；九層塔殺菌劑達滅芬超標一．九五倍、殺蟲劑芬普尼超標五十九倍、芬普尼代謝物超標廿倍；百香果殺蟲劑賽滅寧超標八倍；黃秋葵殺蟲劑氟尼胺超標四倍；朝天椒殺菌劑平克座超標兩倍。來源廠商分別為雲林縣草湖合作農場及復興合作農場、高雄市天利農產運銷合作社、嘉義縣太保合作農場、彰化縣芳苑農漁運銷合作社。

而頂好超市大直店九層塔，檢出殺菌劑百克敏超標十七倍，來源廠商為雲林縣漢光果菜生產合作社。衛局表示，針對北農第一果菜市場、頂好違規品項，已移請所轄縣市處辦，可依食安法處分來源業者六萬元至兩億元罰鍰。

此外，新光三越天母超市台灣韭菜花，檢出殺蟎劑克芬蟎超標十五倍、殺蟲劑氟芬隆超標十倍，來源廠商為台北市福全蔬菜行；駿宇飯店紅辣椒檢出殺蟲劑氟尼胺超標四倍、不得檢出的殺菌劑亞派占○．○三ppm，來源廠商為台北市永達商業有限公司。

駿宇飯店回應稱，當日進貨四百公克，全數供衛局抽驗，未用於料理。衛局表示，兩處抽驗地因無法提供詳細產品來源，依食安法處分販售業者三萬元至三百萬元罰鍰。