〈南部〉台東火車站停車 最快九月起收費

2018-07-18

縣府委外招商 機車一次10元

〔記者張存薇／台東報導〕台東火車站周邊總是汽、機車停得滿滿滿，部分騎士找不到停車位，只好停在人行道或草叢間，為維持停車秩序，台東縣政府交通及觀光發展處已委外招商將經營停車收費，最快九月火車站周邊停車場開始收費，機車一次十元。

交觀處指出，火車站周邊共有四區停車場，其中三區為汽車停車場、共有三百個車位，一區為機車專用停車場、約有六百個停車位，目前都未收費，且有不少機車騎士趕時間亂停車，影響行人通行權益，為整頓當地交通，結合市區四處路外停車格一併委外經營，由負責目前市區停車費的國雲科技得標，並於近日完成簽約，最快九月完成相關標線、設施，開始收費。

汽車半小時5元或每次30元未定

交觀處說明，根據台東縣「公有收費停車場管理自治條例」，機車每次收費十元，汽車部分依規定則有每半小時五元、每次卅元兩種收費方式，待廠商提出經營企劃書確定如何收費。

部分民眾認為，只要管理的好、增設雨棚，使用者付費是合理的，但也有人認為「搶錢」，火車通勤族每天至少要多花十元，在物價高漲的時代累，積下來也是不小負擔。

此外，台鐵台東站改建時，依規定在南、北測均設有停車場，台鐵貨運服務所台東服務站指出，兩處停車場共有四百一十五個機車格、廿九個汽車格，預計七月底前上網公告標租案、委外經營停車收費業務，由廠商自行評估收費標準。

至於台東市區包括南京路廣場六十個停車位、光明路及復興路口廿二個停車格、中山路縣府對面八格、傳廣路舊審計室也將畫廿個停車格，交觀處表示，將由國雲科技一併整理收費，而未來停車收費管理中心也將遷至舊審計室土地上。