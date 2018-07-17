〈南部〉歷史建築新化公會堂 轉型青少年圖書館

2018-07-17

全市首座 預計九月十五日開幕

〔記者吳俊鋒／新化報導〕打造於日治時期的新化區公會堂，歷史建築的修復工程已順利完成，保留結構原貌，且將轉型為台南市首座青少年圖書館，正進行內部裝設，預計九月十五日開幕，未來將是全市第一個設置於歷史建築內的圖書館，賦予新的生命力，具雙重意義。

該棟建築完工於一九三七年，當時的經營主體為新化郡，提供畢業典禮、集會紀念、結婚攝影等用途，是在地居民重要的生活記憶場景。新化公會堂採加強磚造壁體，山型瓦頂、長葉花籃柱頭、舞台幾何飾帶泥塑等元素組構，內部則是鋼木混合桁架，市政府認為極具建築技術，還有風格史研究上的重要價值，因此斥資兩千五百萬元，二○一六年著手修復。

修復工程完成 老街區新亮點

南市文化資產管理處長林喬彬表示，除了結構的整修，公會堂已經消失的門廊，以及正立面山牆等，都在這次的工程予以恢復，還原歷史建築本色形貌煥然，也為當地的老街區增添新亮點。

林喬彬說，公會堂內部空間四百七十平方公尺，本就有挑高，修復後，採外露式天花板的設計，讓民眾可以清楚看見鋼木混合桁架的結構，欣賞、品味歷史建築之美。

公會堂的修復已完成，青少年圖書館的內裝接續展開，利用暑假期間施作，由於是歷史建築，不適宜打鑿，以隨時能搬移的可逆性設施為主，避免工程破壞。

市立圖書館長洪玉貞指出，內部將增設鋼構造型空間，可讓青少年小組討論，原舞台上規劃漫畫休閒區，旁邊則放置和室椅，配合檯燈擺飾，營造輕鬆、自在的閱讀氛圍。藏書將以青少年適合閱讀為主，如科普教育、藝術文化，還有生活勵志等類型，預計會有五千冊。