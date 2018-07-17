〈北部〉公館紅棗鮮果 首次銷香港、星國

2018-07-17

28、29日將舉辦紅棗節

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉紅棗已進入盛產期，公館鄉農會二十八、二十九日將在鄉內苗栗區農業改良場舉辦紅棗節活動，今年紅棗品質佳，昨天也宣布台灣的水果貿易出口商與公館鄉農會談妥外銷香港、新加坡，公館紅棗鮮果首次進軍國際市場。

正值產季 年產100萬台斤

公館鄉農會總幹事韓鴻恩指出，公館鄉是全國唯一專業栽植紅棗區，種植面積約六十三公頃、產量超過一百萬台斤，今年天氣少雨高溫，公館紅棗的甜度令人滿意，本月中旬起到八月中旬是紅棗盛產期。

韓鴻恩表示，這次外銷是經農糧署北區分署推荐認識外銷香港及新加坡的台灣水果貿易公司，加上公館紅棗採安全用藥及產銷履歷、吉園圃標章等，優質的果品獲得這家貿易商的肯定，而突破以往，首次外銷國際。

貿易商助進軍國際市場

此外，中國的紅棗鮮果主要產季在九、十月，而苗栗縣的紅棗產期在七、八月，剛好彌補中國外銷空窗期，這次銷往香港預計二十日上架，新加坡則月底上架。

韓鴻恩說，當地鄰近石圍牆的紅棗園，周邊有美麗的公館農村與水圳景觀，民眾到這裡不僅可以自採紅棗，也可以產地購買新鮮紅棗，更能夠暢遊公館，將是夏季最佳的旅遊去處。

今年公館鄉農會也和旅行社合作，將公館採紅棗的遊程，推到日本旅行社上架，提供日本遊客來台自由行體驗。

結合旅行社 推採紅棗行程

公館鄉農會昨天在苗栗縣政府大廳舉行「Fun心公館吃棗棗」記者會，行銷紅棗，苗栗縣長徐耀昌也宣布優質的紅棗鮮果，二十日起將陸續進軍香港及新加坡市場，創造外銷商機。

今年紅棗節將安排中東肚皮舞、米司特樂團、親子泡泡體驗秀、爆笑幻術秀等演出。二十九日上午邀請知名的蔡季芳老師，到場示範如何製作紅棗料理，現場將教民眾如何利用保溫杯製作紅棗涼茶，相關訊息可上公館鄉農會（http://www.kkfa.org/）。