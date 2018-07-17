〈中部〉敬老卡升級 衛所看診抵掛號費、部分負擔

2018-07-17

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市敬老愛心卡服務升級！十六日起，全國首創擴增看診能折抵掛號費及部分負擔費用，初期先在全市衛生所適用，九月起再逐步擴大到診所及大型醫院；九月同步再擴增能扣抵計程車費，讓中市敬老愛心卡更貼近銀髮族需求。

台中市自九十八年起發放敬老愛心卡，社會局長呂建德指出，主要提供銀髮族及身心障礙者、五十五歲以上原住民乘車補助為主，限使用在中部五縣市市區公車或部分客運國道路線，每個月有一千元點數可用。

但因台中後續推出搭公車十公里免費政策，不少長輩反映市區搭公車已不用錢，敬老愛心卡每個月的千元點值用不完，福利根本「看得到吃不到」。

呂建德指出，全市領卡率約七成五，約卅萬老人領卡，但使用率僅二成五，市長林佳龍指示跨局處研議擴充卡片功能，經協調相關局處後，確定讓敬老愛心卡服務加值。

基層診所 9月加入折抵行列

昨日第一階段由開放衛生所看診扣抵掛號費及部分負擔費用先上路，衛生局代理局長陳南松指出，下一階段預計九月擴大基層診所，估有三百家診所可加入服務，十月擴及十九家急救責任醫院加入，讓老人看診更便利。

陳南松提醒民眾，敬老愛心卡雖能折抵看診費，但民眾看診時還是要攜帶健保卡，敬老愛心卡不是取代健保卡。

同時擴增能扣抵計程車費

此外，九月起用敬老愛心卡搭交通工具，除維持既有公車及客運外，可持卡搭乘與市府合作的具悠遊卡或一卡通行動支付功能的計程車折抵車資。

七十四歲的李智介與八十七歲的傅蘇慶音說，以前敬老卡只能用在搭車旅遊，使用度不高，現在有加值服務，感覺很便民；傅蘇慶音說，同一張卡能搭車、看病，對常忘東忘西的老人而言很方便。

台中市衛生局指出，台中市全區衛生所去年七月到十二月門診量共計廿三萬餘人次，民眾還是有到衛生所看診需求，首日上路有一一一人次使用敬老愛心卡，享受看病扣抵費用的加值服務。