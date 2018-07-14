〈南部〉欠黨工薪資 國民黨屏縣黨部17日法拍

2018-07-14

包含兩棟宿舍 總底價近億元

〔記者李立法／屏東報導〕國民黨因積欠數百位黨工薪資，債權人依法申請查封中國國民黨財產，屏東地方法院受台北地院囑託，於五月間查封國民黨屏東縣黨部大樓及兩棟宿舍後，將於十七日進行法拍，拍賣總底價近一億元，縣黨部發表聲明呼籲各界勿投標，以免衍生糾紛。

位於屏東市桂林街的國民黨屏東縣黨部大樓及開封街、民貴二街的兩處宿舍資產所有人均為中國國民黨，屏東地方法院民事執行處於五月八日派員執行查封，訂於七月十七日進行第一次法拍，上述拍賣標的底價分別為六千五百七十七萬元、一千六百五十二萬元及一千四百二十六萬元，總拍賣底價九千六百五十五萬元，競標者需繳交兩成保證金，於當天上午十點在民執處投標室投標，十點半開標。

國民黨：已提行政訴訟 勿投標

國民黨屏東縣黨部昨天發表聲明指出，國民黨於一○六年二月解僱員工七百多人，經台北市勞動局協商確定，國民黨尚需支付九億七千多萬元，國民黨擬以中投公司一○四及一○五年股利及欣裕台公司減資款合計十一．三九億元支付資遣費，但不當黨產處理委員會不同意以此方式支付資遣費，致使部分退休黨工向法院申請強制執行拍賣屏東縣黨部及宿舍支應資遣等費用，國民黨已經提出行政訴訟，因此呼籲各界勿進行投標，以免日後衍生法律上的糾紛。

不過，國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝仍希望中央黨部能儘快尋求解決方案，否則縣黨部大樓經過多次拍賣後，難保不會被拍出，屆時恐被迫搬出，將影響選務的推動。