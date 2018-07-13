〈中部〉南投急購千劑日本腦炎疫苗 供2里施打

2018-07-13

彰化一週內 941人完成疫苗接種

〔記者佟振國、陳冠備／綜合報導〕彰投地區陸續發現日本腦炎病例，南投縣埔里鎮於清新、同聲里等兩病症及彰化縣溪州鄉的一位印尼籍外勞病發，彰化一週內已有九四一人接種疫苗，另外動防所也加入宣導行列，呼籲養豬戶為豬隻施打疫苗，以降低感染可能性。南投縣衛生局立即啟動防疫機制。

供2里50歲以上民眾 可免費施打

南投縣埔里鎮上月發現兩起日本腦炎確診病例，縣府衛生局立即啟動防疫機制，於清新、同聲里個案住家附近養豬場、鴿舍、茭白筍田加強病媒蚊防治，縣府也緊急購買一千劑日本腦炎疫苗，十四日針對兩里包含五十七年次以前出生之高感染風險民眾（台灣自一九六八年後對幼兒全面施打日本腦炎疫苗，包括該年之前出生民眾可能從未施打日本腦炎疫苗，屬高感染風險族群，也是本次加強疫苗接種主要對象），免費施打疫苗。

據南投縣衛生局調查，埔里鎮兩起日本腦炎病例分別在相鄰的清新、同聲里，病患五十六歲及八十歲，出現高燒不退、頭痛，嚴重甚至意識不清，轉往台中地區醫學中心就診，確定感染日本腦炎，五十六歲病患治療後已康復出院，八十歲病患因洗腎身體狀況不佳，一度住進加護病房，目前狀況轉趨穩定，轉普通病房。

彰化動防所籲養豬戶為豬隻打疫苗

彰化縣溪州鄉出現日本腦炎確診病例後，從七月六日起彰化縣衛生局針對個案工作地的鄰近七個村落未施種日本腦炎疫苗的民眾進行公費接種，一週內已經有九百四十一人接種疫苗，另外，動防所也加入宣導行列，呼籲養豬戶為豬隻施打疫苗，以降低感染的可能性。

日本腦炎主要由帶病毒的三斑家蚊叮咬而感染，豬隻又是主要宿主，南投縣衛生局調查個案住家附近的溪南里就有養豬場，已協調家畜疾病防治所進行環境消毒及豬隻日本腦炎疫苗注射，也針對個案住家附近設置誘蚊燈，雖然捕獲送驗的三斑家蚊檢體均呈陰性，縣府仍不敢掉以輕心，購買一千劑日本腦炎疫苗，供清新、同聲里高感染風險民眾接種；彰化縣衛生局疾病管制科科長王曉琪表示，接種疫苗計畫會到七月底，盼有效控制疫情。

南投注射時間及地點為十四日（週六）上午九時卅分至十二時卅分清新里埔里農會農民教室，下午五時至晚間八時同聲里活動中心，設籍且符合年齡資格或足以證明在兩里有居住或工作事實民眾，可持身分證、健保卡接種，若其他民眾認為有接種必要，可前往埔里基督教醫院、衛福部南投醫院自費施打日本腦炎疫苗。

南投衛局今將於兩里施以環境用藥

由於清新、同聲里多茭白筍田，衛生局購買病媒蚊防治環境用藥，最快今天十三日完成噴灑面積四十二公頃，防治病媒蚊幼蟲孑孓，衛生局表示，民眾預防日本腦炎除了接種疫苗，應注意居家環境衛生，如疏通水溝、清除積水容器等，並裝設紗窗、紗門、加掛紋帳，尤其病媒蚊易在黎明、黃昏時出沒叮咬人，此時應避免靠近豬舍、水稻田、灌溉溝渠、池塘，民眾外出可著淺色長袖衣褲，或噴防蚊藥劑。