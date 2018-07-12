〈南部〉台東青農陳弘儒製紅茶 摘全國亞軍

2018-07-12

記者張存薇／專訪

台東縣青年農民陳弘儒賣茶，更會做好茶！茶園第三代的他，從行銷、理論一路學做茶，更積極參加比賽交流技術，代表台東參加在宜蘭舉辦的全國製茶技術競賽，一舉拿下紅茶小葉種組亞軍。

八年前返鄉承繼家業，陳弘儒原本只是單純跟媽媽賴麗霞賣茶，「不過越賣越發現自己的不足、想要深入了解」，跟著爸爸陳肇誠從種茶、製茶一步一步學起，深入研究、越做越有興趣，也有越多答案要探詢。

卅六歲的陳弘儒年輕肯學，他說，因為消費者在選購、品嘗時會不斷問問題，才發現自己不足、想要了解更多，就算去上課，也多只學到理論，還是必須從實做中了解茶葉。

兩年前參加全國製茶技術競賽，陳弘儒拿下部分發酵茶組第三名，這次再接再厲，馬拉松式的比賽一比就是十八小時，從萎凋、走水還要手工揉茶，辛苦獲得回報，拿下紅茶小葉種組亞軍，農業處長許瑞貴、台東地區農會推廣部主任張春吉昨天也到陳弘儒家道賀，並貼上紅榜，許瑞貴更稱讚陳弘儒，不但會賣茶、更會做出好茶！

為什麼只要有機會就參加比賽？陳弘儒說，到外縣市就有機會多交流，比如課堂上學製作紅茶是不攪拌的，但宜蘭茶農卻會攪拌增加香氣，也希望多學多看，幫台東想想還可以做出什麼具在地特色的風味茶。