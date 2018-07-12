〈台北都會〉王大閎建築提報古蹟 虹廬住戶拒列入

2018-07-12

住戶：原有設計已被破壞

〔記者楊心慧／台北報導〕國寶級建築師王大閎今年五月廿八日辭世，他被稱為台灣建築界傳奇，像是國父紀念館、林語堂故居等知名建物皆是他的作品；王大閎建築研究與保存學會提報王大閎過去的建築作品國父紀念館、虹廬、外交部辦公大樓、亞洲水泥大樓為古蹟，台北市文化局昨下午偕同文資委員會勘，其中位於台北市濟南路三段十八號的「虹廬」為私人所有，住戶們不願被指定為古蹟，當場向文化局及各委員遞出申訴書，表達自身意願。

外界公認最能代表王大閎建築風格的是他在建國南路的舊自宅，由王大閎建築研究與保存學會努力奔走之下重建，去年七月捐贈給台北市政府，並開放給民眾參觀。

另3間建築願配合文資審查

北市文化局昨下午偕同文資委員會勘國父紀念館、虹廬、外交部辦公大樓、亞洲水泥大樓，除虹廬外，另三間建築物的所有權人或管理機關都願配合文資審查。虹廬在一九六四年興建完成，為王大閎的第二棟自宅，建築立面由兩片巨大卻不對稱的清水磚白牆構成，進入鏤空鐵柵門內是天井，所有權人為私有。

二樓與四樓住戶昨開放自家住宅讓文化局及文資委員進入觀看，住戶強調，虹廬自興建至今已逾半世紀，基於屋齡老舊加上個人使用問題，原有設計已被破壞，不再呈現當初格局。

住戶也質疑，房屋被設為古蹟後，不得進行都更，價值會變低，侵害居民權益，更在申訴書中強調：「他人提報建議文化局將住處列為文化資產古蹟，此種對於私有財產既無產權，卻假公益之名慷他人之慨的作為，嚴重侵犯我等權益，盼文化局能駁回此案。」

在會勘中，王大閎建築研究與保存學會秘書長徐明松向住戶表示，協會願向住戶協商購買該屋，後續將與住戶議價，二樓與四樓的住戶也當場表示願協議，雙方留下聯絡方式打算將進一步協商。