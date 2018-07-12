〈北部〉童玩節今重新開放 太平山遊樂區明開園

2018-07-12

龜山島何時開放要看海象

〔記者張議晨、林敬倫／宜蘭報導〕颱風「瑪莉亞」，雖未造成宜縣重大災情；但全縣一度有二千三百餘戶停電，台七甲線茂安段也傳出坍方，經搶修都已恢復。颱風遠颺，童玩節今天復園重新開放，太平山森林遊樂區明天清晨四點才開園。至於龜山島今天仍封島，何時開放須視海象情況再作研議。

台七甲線坍方已搶通

瑪莉亞輕掃而過，宜蘭縣鐵、公路與國道運輸都已恢復正常。台七甲線六點二公里茂安路段，昨中午傳出土石坍方，雙向交通受阻，下午一點完成搶通。蘇花改前晚因蘇花公路封閉，一度開放機車與貨車通行，不過僅有六輛大貨車上路。

三星、南澳兩千多戶停電

雖然風雨不大，但是員山鄉二十四小時累積雨量仍有二○九毫米，勇冠全縣，宜蘭縣最大陣風出現在頭城的十級風；據宜蘭縣災害應變中心統計，三星鄉與南澳鄉共有兩千三百一十戶停電，其餘除零星路樹倒塌，並無重大災情。

因颱風休園兩天的宜蘭國際童玩藝術節，昨天上午十點展開復原工作，今天上午九時開園。羅東林管處所轄的太平山國家森林遊樂區，因山區仍有局部大雨，預定明天清晨四點才會恢復營運。龜山島因颱風封閉，島上環境仍須復原整備，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處指出，將視海象狀況及島上設施復原進度，再公告開放登島事宜。

水稻、青蔥幾乎無損

至於農損，縣府農業處指出，颱風前，一期稻作已收割九成以上，瑪莉亞也未挾帶狂風、豪雨，未接獲各鄉鎮重大災損回報。「颱風沒來是好運！」三星鄉長黃錫墉說，農民在颱風前加速搶收稻作及三星蔥，還好颱風輕撫而過，水稻、青蔥幾乎無損。

另，漁業署規定若停班停課，一百噸以下漁船外籍漁工都要上岸避風，但全縣僅中國籍及廿噸以下漁船漁工上岸安置，還有一○八六人留置船上，經勸導也僅不到十人上岸。縣府表示，將訂ＳＯＰ，陸警發布或災害應變中心一級開設後，漁工都要在半天內上岸，若不聽勸，將依「災害防救法」，開罰船主五萬至廿五萬元罰鍰。