〈中部〉四湖「武術森巴」 受邀赴日交流

2018-07-12

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣四湖三條崙社區尖山堡雷鬼鼓隊結合武術與森巴舞，創設「武術森巴」，獲邀參加今年日本「東京巴西文化節」，向國際展現台灣武術精華與文化創意。

尖山堡永續發展協會理事長劉建勝表示，這群小朋友利用週休二日或課餘時間練習，偏鄉資源不足，鼓隊成員自製鼓具與鼓棒，只為了能站上舞台表演森巴鼓。

這次出國原本面臨經費不足困境，四湖鄉長蘇國瓏、副議長蘇俊豪奔走尋求贊助，獲台塑企業及芳源畜牧場、福祺食品、恒量屠宰場等公司及個人支持，籌到五十萬元經費順利成行，海清宮也贊助團員服裝。

蘇國瓏指出，四湖是武術的原鄉，鄉內順武堂「金獅陣」以鼓聲導引陣式操練，與森巴鼓鼓點相近，雷鬼鼓隊把武術與森巴鼓結合，完全沒有違和感，展現全新的表演藝術與文化，希望透過這次演出，讓世界看見台灣武術之美。

蘇俊豪說，東京巴西文化節已舉辦十二屆，是世界森巴文化的藝術盛事之一，各國的森巴表演菁英將齊聚日本東京都台東區馬道通至雷門通、東京代代木公園，是讓世界看見台灣的好機會，很高興四湖表演團體能獲邀參加，當然要全力助團員圓夢。

雷鬼鼓隊今天將出發前往日本參加東京巴西文化節，四湖公所邀請團員行前演出，祝福日本行成功圓滿，並頒發感謝狀給贊助經費的企業與個人。