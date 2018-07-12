〈中部〉眼鏡行暖老闆 陪伴育幼院生免費配鏡

2018-07-12

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市「俊邁眼鏡行」老闆翁俊萬，從小生長在貧苦農家，父母兼賣油養大五個小孩，他自國中開始打工自立，高中半工半讀完成學業，出社會後創業有成，不忘回饋社會拉弱勢學子一把；十三年來在嘉市私立修緣育幼院做志工並擔任董事，空暇陪院生打籃球、出遊，院生需要配戴或維修眼鏡，他都免費服務，用愛陪伴弱勢孩子成長。

貧苦出身 翁俊萬回饋社會

翁俊萬因家貧，幼時就當童工，下田採收番茄，國中學做鐵工，還曾在嘉縣梅山鄉瑞里山區幫遊客帶路，賺零用錢及學費，高中半工半讀完成建築科學業，畢業後從事眼鏡批貨在嘉市創業，多年前因參加小孩學校活動，接觸到修緣育幼院，從事育幼院志工服務十餘年。

修緣育幼院主任李立春說，翁俊萬有空就會到育幼院陪伴孩子，育幼院辦活動時他更熱心參與，孩子都暱稱他「翁董」；翁董免費為院生配戴、維修眼鏡，但院方為了建立孩子不可不勞而獲的觀念，會要求孩子如配戴第二付眼鏡或挑選樣式，要用零用金付費。

「幫助他人也是替自己、家人積福！」翁俊萬說，他讀國小一年級時，老師知道他家境不好，中午須走路回家還吃剩飯剩菜，因此多準備了便當給他，讓他感念在心；當年大女兒早產，出生後住保溫箱，龐大醫藥費經親友幫助才渡過難關，因此對弱勢族群他能幫盡量幫，並以自身經歷勉勵育幼院生「英雄不怕出身低」，曾經有離院的育幼院生回來找他敘舊，讓他既開心又感動！