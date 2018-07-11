〈台北都會〉新北施家古厝修復卡關 文資團體批放任爛掉

2018-07-11

預算被凍結 工程拖了近5年

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市市定古蹟淡水施家古厝因坐落都市計畫六號道路，地方對於古蹟保存與道路拓寬的意見始終難達共識，修復工程預算因而遭新北市議會凍結，一拖拖了近五年之久，屋頂都已掀開，瑪莉亞颱風來襲前夕，文資團體現勘施家古厝，直擊古厝廂房、木材等任風吹雨淋，毫無防護措施，痛批新北市文化局放任古蹟爛掉，創造「修復式破壞」。

施家古厝位於淡水重建街上，文化局在二○一二年起編列了一千八百多萬元經費，啟動修復工程，不料卻因古蹟修復與道路拓寬兩方意見始終難整合，修復經費遭到凍結，停擺迄今近五年。

廂房、木材無防護 任風吹雨淋

淡江大學建築系副教授黃瑞茂指出，為了修復施家古厝，工程將古厝屋頂掀開，但卻完全沒加棚架等防護，導致牆壁、地面直接裸露在外，任由風吹雨淋長達一千多天，拆卸後的木材也部分腐朽損壞，批文化局不積極作為，「怎麼可能一卡卡四年多？」

台北文資環境守護聯盟成員蕭文杰則說，文化局將施家古厝指定為古蹟後，卻未善盡維護保存的責任，讓建築舊料放到爛，減損古蹟真實性，是最大負面教材。

市府：與議員溝通 尚未定案

文化局表示，淡水施家古厝在二○○五年九月二十一日公告指定為市定古蹟，為保存維護文化資產，古蹟管理單位淡水古蹟博物館都有定期巡檢，但因古蹟修復工程預算在二○一三年遭議會刪除，文化局目前仍持續與議員積極溝通中，還未有定案。文化局也強調，為了防颱，昨天在現場已進行門樓拆卸，避免掉落，也將施工架加強固定，修剪植栽，整理周邊環境。