〈北部〉通霄圳頭活動中心爆爭議 4度流標

2018-07-10

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮圳頭里活動中心使用已經三十五年，屋頂出現漏水等，已不敷使用，引起地方人士關切。後來通霄鎮公所爭取經費補助獲得八百五十萬，去年十月底動土，結果不到半年，今年三月二十日就爆發履約爭議，工程因而停擺。

通霄鎮公所指出，當時原地重建圳頭活動中心，主因是年代久遠，且出現部分樑柱鋼筋裸露狀況，為了讓里民有安全活動、聚會空間，因而向中央、苗縣府、台電公司等單位爭取經費，終於在去年十月底動工重建。

工程爭議擺不平 仍調解中

原本苗栗縣政府與通霄鎮公所在去年動土典禮時指出，依進度工程可於今年七月完工，除提供里民集會及社區活動使用外，更兼具防災避難功能，並能因應老齡化社會設置老人關懷據點或長照站功能，但因工程爭議擺不平，七月已至，社區居民勢必還要等待。

通霄鎮公所表示，原本為了讓活動中心空間最大化，所以當時未規劃設計電梯，但是後來法規變更，二樓空間須設置電梯，導致活動中心出現已經舉辦動土典禮，但是無法取得建照真正施工。

公所：會再辦理招標

之後通霄鎮公所與建築師變更設計後，增加電梯順利取得建照，並在去年底拆除原有活動中心。不過，因通霄鎮公所變更設計，必須與得標廠商議價，但是雙方議價不成，衍生糾紛，通霄鎮公所於三月二十日終止雙方契約，雙方也爆發履約爭議鬧上行政院公共工程委員會，目前仍在調解中。

至於活動中心現況，自從三月間終止契約後，通霄鎮公所已經於五月十八日至今招標四次但都流標，鎮公所指出，會再辦理招標，讓工程順利進行。