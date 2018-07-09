〈中部〉雲縣設規範 清潔劑洗光電板罰10萬

2018-07-09

太陽光電設施管理自治條例 通過

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣政府提案、縣議會通過「太陽光電設施管理自治條例」，明定業者不得使用清潔劑清洗設備，違者最高裁處十萬元，並明定太陽能板除役回收保證金制度，去除民眾污染疑慮，縣府建設處表示，自治條例將報請中央主管機關（經濟部）核定後實施。

縣府建設處長蘇孔志表示，「太陽光電設施管理自治條例」共有九條條文，做為設置地面型及水面型太陽光電設施設置區規定，及完工後之環境維護與管理義務做明確規定，規範重點包括施設必須對原有地景、地貌影響最低為原則；另雲林是農業大縣，業者進行太陽光電設施維護作業時，嚴禁以清潔劑清洗太陽能板，避免污染水質、土壤與周遭生態環境。

民眾最憂心清潔污染疑慮，規範實施太陽能光電設施維護時，不得使用清潔劑，違者處十萬元以下罰鍰，並依「水污染防治法」、「土壤及地下水整治法」、「廢棄物清理法」等法規裁罰。另業者須善盡維護管理責任，若有颱風等天候因素造成太陽能光電設備損壞掉落，業者須立即維護清理，否則將處十萬元以下罰鍰。

確保業者回收 設除役保證金制度

蘇孔志說，目前中央尚未擬定廢棄太陽能板回收機制，縣府在自治條例也先建立除役保證金制度，以確保除役之進行，如業者未履行回收義務時，其繳納之除役保證金充作該場址除役之支用，至於保證金繳交方式與金額，將再邀請業者、環保局等單位討論，再提交議會審議。

蘇孔志強調，雲林縣累計光電裝置容量已有四六五．八八MW（百萬瓦），全國第一，自治條例就是讓未來光電裝置施設有明確依循標準，創造綠能發展與環境保育雙贏，落實非核家園。

議員︰盼下會期提保證金具體措施

縣議員李明哲表示，縣府制定「太陽光電設施管理自治條例」值得肯定，但中央至今沒有規範，未來自治條例會不會牴觸中央法令又做白工，另外，回收保證金制度希望縣府能在下會期即提出具體措施，讓議會審核。

林姓光電業者表示，有具體法令可依循業者當然歡迎，也會配合，不過，相關具體內容目前不清楚，無法評論。