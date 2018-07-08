〈南部〉國內外6藝師 駐校傳授皮影戲

2018-07-08

用演出、操偶教學及說故事方式

〔記者黃佳琳／高雄報導〕為保存高雄獨有的無形文化資產「皮影戲」，高市歷史博物館邀請美國、土耳其及台灣等六組藝師，在暑假期間進入北高雄六所中小學校園展開為期十天的駐校計畫，期盼藉由國內外知名偶藝師近距離與學生互動，用演出、操偶教學以及講古說故事方式，在說、玩、做中傳授未來主人翁皮影戲技藝。

史博館長楊仙妃表示，這次參與駐校計畫的包括美國傑夫．吉爾（Jeff Gere）、土耳其成吉思．歐塞克（Cengiz Özek）、香港李建新，與高雄觀音山東華皮影劇團、永興樂皮影劇團及高雄皮影戲劇團等六組藝師。

這次的駐校計畫讓皮影戲教育推廣有了更多新的可能性和挑戰，並開啟國際皮影戲文化交流，賦予新的想像與可能。

傑夫．吉爾（Jeff Gere）為美國國家說故事網得獎者、來自夏威夷的說故事大師，將搭檔加拿大說故事獎得主安．格拉佛（Anne Glover），以生動有趣的肢體語言搭配操偶技巧、花式翻花戲，引領學員進入不一樣的偶戲世界。

土耳其成吉思．歐塞克二○○九年被聯合國教科文組織列為非物質文化遺產的傳承人，其所創作的皮影戲劇碼融合了傳統土耳其故事、現代議題，並加強操作戲偶手法，至今獲獎無數。

表演皮影戲超過四十年的中國一級演員「香港建新藝術團」李建新團長，更將以全新獨一無二的光影戲模式，帶來耳目一新的工作坊交流。