〈北部〉「危老條例」重建捷徑 申辦進度快5年

2018-07-08

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園推動都市更新十年，至今只有中壢中興巷、桃園東門停車場等兩處公辦都更成功案例；事實上，都更雖然獎勵容積可達五十％，但審查過程曠日廢時，這也是民間至今仍無成功案例主因；若是老屋重建，民眾也可選擇「都市危險及老舊建築物加速重建條例」（危老條例），雖然容積上限只有四十％，但進度較都更快很多，至少可節省五年時間，堪稱「速成班」。

住宅發展處長莊敬權表示，「都市更新條例」主要從市容考量，要求土地面積大於一千平方米，最高獎勵容積可達五十％，但過程冗長，即使符合申請條件，最後獎勵容積還是要由審查委員會審核，存在變數，反觀「危老條例」，只要住戶同意、產權切割清楚，就可單獨申請重建，據了解，桃園市好幾處海砂屋打算循「危老條例」進行重建。

都市發展局說，「危老條例」以卅年以上、沒電梯老屋為主，若是一九九九年底前的建築物，經市府評估耐震無法達到最低安全等級，提出重建也可獲得重建獎勵容積，最高四十％，桃園市建築物共十六萬餘棟，其中，屋齡卅年以上建築物有六萬多棟、約占四成；由於推動老屋重建困難重重，以往按「都市更新條例」申請個案，動輒耗時七、八年，去年五月十日公布的「危老條例」，保守可節省五年時間，是老屋重建新捷徑。