〈南部〉恆春機場首次國際包機 728緬甸來踩線

2018-07-05

搭載百名媒體、旅遊業者到墾丁

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春機場被諷為「蚊子機場」，交通部允諾給屏東縣府兩年時間試辦國際包機，已有突破性進展，據傳七月底可望首航「緬甸—恆春」的國際包機，機場內部已完成出入境改裝，屏東縣府強調仍須民航局最後確認。

據了解，恆春機場首次國際包機，將由緬甸國際航空的A319機型飛機擔綱，七月二十八日預計搭載一百名緬甸媒體及旅遊業者前來墾丁踩線。

「還有待飛航安全係數的確認。」屏縣府觀傳處長黃建嘉表示，菲律賓及緬甸的包機計畫都在研議中，重點都是民航局對於飛安係數的確認。

台灣飛安標準高 得民航局點頭

機場人員指出，民航局各單位為了做好迎接國際包機準備，除了出入境硬體設備，屆時會有海關、地勤、加油車輛等支援，預計採「團進團出」方式，但台灣飛安標準較東南亞國家高，還有待民航局點頭。

航務人員則透露，幾個月前就有菲律賓一家航空公司，預計要使用BAE146機型直航，但這款舊機型難以避開核三廠禁航區起降；緬甸國際航空的A319噴射機，擁有引擎馬力大、能在短跑道起降的優勢。

資深航空迷許耿睿表示，恆春機場跑道長度一千七百公尺，面對起飛所需跑道長度兩千一百公尺的A319飛機來說，勢必要做減載飛行。

恆春機場於二○○四年啟用，從二○一四年九月停飛至今，關閉傳言不斷，屏東縣政府向民航局申請「恆春機場升格國際機場之可行性初評」研究案，並積極爭取國際包機。

根據民航局資料，機場啟用當年，台北到恆春航線載客數達二﹒三萬人次，之後每下愈況，停飛前一年只剩下七百餘人次，目前僅提供軍方及私人公司訓練、無人駕駛航空器、校外教學、鐵馬休息站等用途。