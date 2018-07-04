〈北部〉世界高中裁員 18教職員控訴違法

2018-07-04

代理校長非教育部核可 質疑裁員令無效

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市私立世界高中教職員向媒體投訴指控，校方由代理校長依董事會決議，宣布裁掉十六名教師和兩名行政人員，教職員打算成立自救會捍衛工作權，並向教育部提出申訴，主張未經教育部核可的代理校長所發布的裁員命令無效且違法。

校方：9日將協商 會保障教師權益

校方表示，去年就因少子化問題，討論裁科或裁班，絕非無預警。九日將與教職員協商，有誠意解決，一定會保障教師權益，也提出課程精進課綱，保障學生受教權，外傳要「賣」學校，這是有心人士故意放話傷害。

家長、學生憂受教權受影響

目前正值高中招生，世界高中的裁員動作引發家長與學生擔憂若進入學校就讀，會不會沒有老師，受教權益恐受影響。

世界高中曾是培育自行車國手的搖籃，也是新竹地區重要的技職學校，這幾年在技藝競賽有不錯表現，時尚美容科、幼保科都曾獲獎。但受少子化及大環境影響，近五年招生人數逐年減少，老師的招生壓力頗大。

教師：將組自救會 捍衛工作權

有教師說，去年校方減少行政津貼，去年底也沒有發年終獎金，要大家共體時艱，沒想到暑假前無預警裁員，讓教師們都很錯愕，而且裁撤比例及幅度已超過法規，將組自救會向教育部提出申訴，爭取工作權。

有學校老師說，六月廿九日下午開完校務會議後，董事會所謂的新團隊就把老師分別帶離密談，不到一小時，由董事會任命的代理校長宣布裁員名單 ，其中有屆齡退休的教師，也有人年資未滿廿年，引起譁然。

學校教師說，董事會這項決議是有計畫要老師走人，不過，代理校長並非由教育部核可，所宣布的裁撤名單是無效的，且違反教師法規定，將向教育部申訴，呼籲教育部介入處理。

勞工處要求須符合勞基法

新竹市政府勞工處表示，已要求校方應符合勞基法規定並向教育部國教署通報。