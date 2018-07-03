〈台北都會〉板橋救國團舊址 將改建運動中心

2018-07-03

空間閒置一年 最快九月公告招商

〔記者賴筱桐、陳心瑜／新北報導〕救國團在去年七月終止位於新北市板橋區中正路上的場地租約，建物已歸還市府，大門深鎖、空間閒置「養蚊子」一年，地方民眾覺得很可惜，要求加速場館活化；市府體育處表示，未來將改建小型運動中心，正在規劃招商作業，最快九月公告，初步定位為小型運動中心，包括游泳池、體適能教室與學習教室等。

體育處表示，如果一切順利，在九月公告招商後，大約在今年底前可完成綜合評審，確認最優先的申請人；至於動工時間和施工期程等後續進程，還要與得標廠商協調後才能確定。

體育處長洪玉玲指出，早期的台北縣政府把土地租給救國團，由救國團在一九七○年間興建地上物，依當時的契約，若救國團不再續租，地上物要捐給縣府（市府），去年七月一日起，救國團停租後已搬遷他處，因該棟建築物是在建築法實施之前興建，需要補辦產權登記等，由於建物老舊未整修，市府基於安全考量才暫時封閉，由體育處定期巡查、整理環境。

洪玉玲表示，依據「促進民間參與公共建設法」招商，將以ROT模式委託民間單位營運管理，去年起展開促參相關程序，包括可行性評估、先期規劃、擬定招商條件並舉辦地方說明會等，最快九月公告招商。

所謂的ROT，是指Reconstruction（重建）、Operation（營運）、Transfer（移轉），由政府委託民間機構或民間機構向政府租賃政府的舊建築物，予以擴建、整建、重建後再營運，等營運期滿後，營運權歸還給政府。

議員促市府爭取回饋居民方案

市議員何博文認為，板橋區寸土寸金，有這麼好的休閒場域，市府應加速活化，避免空間閒置造成浪費，他要求體育處未來與廠商簽約時，要爭取回饋居民的方案，設施使用率越高，自然能帶動人潮，廠商與民眾互蒙其利。

位於救國團原址附近的板橋區自強里，里長張雪嬰說，自強里有五千多人，長期缺乏活動中心，辦活動要到其他地方借場地，對長者不方便，希望未來能保留部分場域供自強里民使用，自強里開辦講座、讀書會、二胡班等，都在空間狹小的里辦公室上課，如有寬敞的學習教室，可吸引更多人參與。

市府︰規劃部分空間供自由使用

洪玉玲表示，未來小型運動中心會比照一般國民運動中心的經營模式，規劃公共閱覽室等開放空間供居民自由使用，並配合市府「動健康」等政策開辦社區運動課程，相關設施將提供公益時段讓特定對象免費使用。