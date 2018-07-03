〈北部〉龜山復興北路易塞 考慮拆分隔島

2018-07-03

〔記者周敏鴻／龜山報導〕龜山區復興北路連接復興一路、文昌五街，是通往林口長庚醫院的重要道路之一，但僅兩線車道的復興北路卻設置約一．五公尺寬的中央分隔島，居民說，機場捷運開通後，復興北路更壅塞，希望能拆除分隔島稍解塞車問題。市府交通局對此表示，將安排會勘評估。

居民要求 市府評估電箱移除難度

復興北路連接復興一路、文昌五街，長久以來是周邊住家通往林口長庚醫院的重要通道之一，人車往來頻繁，居民說，去年年初機場捷運通車，因A8長庚醫院站位於復興一路與文化一路口，讓距離約兩百公尺外的復興北路人車潮更多。

而復興北路雖僅有兩線車道，卻因為擺設電箱與增加道路綠美化的需求，在道路中央設置了約一．五公尺寬的分隔島，部分居民認為，道路的路幅已經很有限了，卻還設置中央分隔島，浪費道路可使用的路幅空間，造成塞車問題，希望市府儘快拆除分隔島，增加車行與人行的空間。

市府交通局表示，將邀集路權單位與工務局等相關單位會勘，並聽取居民意見，再評估中央分隔島的電箱移除等難度，以決定中央分隔島是否拆除。

交通局補充說，若復興北路的中央分隔島決定拆除，可以考慮雙向各劃設一條三．五公尺寬的混合車道、一條二公尺寬的標線型人行道，讓人車分道，車行就會更順暢，交通壅塞的窘況就能稍解。