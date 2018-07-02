〈台北都會〉柯反對亮點政治 竟要求首長推亮點政績

2018-07-02

明定安排座談演講 列入評核績效

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲宣稱反對亮點政治，近期為拚連任出新書，柯不但在序中再嗆「放煙火最亮！」還以一整個篇章大談他如何不搞亮點政治，重提世大運等豐功偉業。但柯近期卻在市政會議上，點名多項政策為亮點政績，要求相關局處首長需廣為宣傳或接受媒體訪問，且明定每個局處安排十五場座談演講亮點政績，列入各單位評核績效。對此，藍綠市議員皆諷柯，不是最愛說就像台大不需要宣傳，根本說一套做一套。

藍綠議員皆諷柯 說一套做一套

市長柯文哲日前在市政會議上指示， 智慧公廁「屬亮點政策」、北門廣場「本人此任期最大之亮點政績」、斯文里三期「可列為台灣重大都市更新歷史事件之一」，要求市府媒體事務組透過媒體力量廣為宣傳，同時協助相關局處首長安排接受專訪。並指示各局處應赴民間團體演講，宣傳最引以為傲的施政項目，明定績效為每個局處十五場演講，還不時「提醒」局處應在期限前達標。

不少局處新聞聯絡人私下坦言「非常難安排」，直呼頭痛，一來局處首長每天光是跟著市長「嗡嗡嗡」，行程就塞滿滿，若是安排局處同仁受訪，知名度不足以吸引媒體，基層同仁也受限於職務和發言權限，不見得能達到市長想要的宣傳效果。

民進黨台北市議員簡舒培直言，柯就是說一套做一套，在那邊嚷嚷看不起亮點政治，卻不斷要求局處進行宣傳和行銷，市民到底有沒有感也不管，重點就是趕快行銷，變相拿市政資源打選戰，包括跟網紅合作都是。

國民黨台北市議員吳世正也批，柯最愛說就像台大醫院不需要宣傳，要減少競選經費，結果大花公帑，公務人員應該是要服務市民，而不是幫市長選舉，柯卻遊走邊緣地帶。

積極尋求連任的柯文哲循二○一四年模式，出新書、海選競選團隊。前晚新書簽書會活動開跑，柯則在日前受訪時透露，海選內容預計今上網，七月十四日舉辦。

新書大談不搞亮點政治 重提世大運豐功

柯在新書中左批攻擊「兩岸一家親」言論的人，是為個人利益不顧台灣安危，右打沒有史觀的領導者，造成台灣這塊土地缺乏長期規劃。同時不忘抨擊亮點政治，直言「放煙火最亮！」但沒有辦法解決實際的問題，昨也在個人官方LINE帳號以長輩圖方式，推播「早安，不搞亮點，而是每天多做一點」。

只是柯從剛上任時放話「最討厭煙火這種一次性活動」，到現在改口「老百姓喜歡也沒有辦法」、「一天不放煙火，空氣也不會改善」，今年台北河岸音樂季也將繼續放煙火。

此外，柯曾在受訪時強調不會把世大運當成個人政績宣傳，但新書中以「不搞亮點，而是每天多一點」為主題的篇章裡，他開場便批過去政治人物太過執著於「看得見、容易討好的」政績，卻再次拿世大運作文章，稱「從看衰到看好，唯有努力與堅持」，卻避而不談過程中遭中國打壓，連國旗都無法懸掛。

市府：市長感謝同仁付出 會議上讚揚

對此，台北市政府發言人劉奕霆表示，「不知外界為何有此質疑」，他指柯感謝市府同仁的辛勞與努力付出，讓市府重大政策能順利推動，因此特地於市政會議上讚揚，且仍維持「把小問題解決就沒有大問題」的理念，兩者之間並無衝突。