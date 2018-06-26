〈台北都會〉新北污水下水道接管 年底達92萬戶

2018-06-26

接管率約87% 冠六都

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長朱立倫昨天到永和區視察污水下水道用戶接管工程，了解房屋後巷的施工過程及民樂里的牆面彩繪；市府水利局指出，升格後已投入二七三億餘元施設污水下水道及家戶接管，預計今年底的接管戶數將達九十二萬戶、接管率約八十七％，居六都之冠。

水利局指出，永和區的污水下水道共投入四十三億元，預計二○二三年完成永和全區的污水下水道建設，用戶接管數是九萬六八七戶。

朱立倫表示，污水下水道的普及率是現代化都市的重要指標，這好比是「清水」建設，將民宅排出的生活污水導入水資源回收中心處理後再放流，有效改善河川水質，淡水河因此有明顯改善，嚴重污染的長度比例由七．九％下降至三．六％，提供河濱公園的親水空間。

後巷同時拆違建 彩繪牆面

水利局表示，在後巷進行污水接管工程時，大約要有一．五公尺的施工空間，經常面臨拆除違建等抱怨，再三溝通後才逐步推動，並以現地實體方式完整呈現後巷施工前、中、後的不同面貌，安排民眾參觀，了解原本被違建占據、污水亂排的後巷，在違建拆除、施工完成後，化身為明亮暢通的嶄新景觀。

永和區民樂里里長劉善珍說，原本狹窄髒亂的後巷，如今變得乾淨、寬敞，牆壁彩繪並種植花草，景觀煥然一新；朱立倫說，要將民樂里的成功案例推廣到其他地區，說服民眾配合污水下水道建設。